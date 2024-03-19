Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Hasil Swiss Open 2024: Kalah dari Ganda China, Jafar/Aisyah Terhenti di Kualifikasi

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Selasa, 19 Maret 2024 |21:19 WIB
Hasil Swiss Open 2024: Kalah dari Ganda China, Jafar/Aisyah Terhenti di Kualifikasi
Jafar/Aisyah terhenti di kualifikasi Swiss Open 2024 (Foto: PBSI)
A
A
A

BASEL – Pasangan ganda campuran Indonesia, Jafar Hidayatullah/Aisyah Salsabila Putri Pranata, terhenti di babak final kualifikasi Swiss Open 2024. Jafar/Aisyah tumbang dari pasangan China kalah dari Cheng Xing/Zhang Chi dua langsung gim dengan skor 16-21 dan 20-22.

Berlaga di St. Jakobshalle, Basel, Selasa (19/3/2024) malam WIB, Jafar/Aisyah cukup kesulitan menahan serangan yang dilancarkan Xing/Chi. Ganda campuran Tanah Air itu pun sempat tertinggal 5-8 dari pasangan China.

Alih-alih bangkit membalikan keadaan, Jafar/Aisyah justru harus semakin tertinggal. Alhasil, mereka pun tertinggal dari Xing/Chi di interval gim pertama dengan skor 6-11.

Usai interval, Jafar/Aisyah memperkecil ketertinggalannya menjadi 12-14. Namun Xing/Chi memperlebar keunggulannya menjadi 19-15. Hasilnya, utusan China itu menutup gim pertama dengan kemenangan 21-16.

Pada gim kedua, Jafar/Aisyah kembali mendapat tekanan dari pasangan China. Mereka pun harus tertinggal 4-7. Namun begitu, Jafar/Aisyah terus berupaya untuk memperkecil ketertinggalannya.

Tapi upaya mereka belum berbuah manis dan harus tertinggal jauh 5-11 di interval gim kedua. Setelah itu, Jafar/Aisyah memperkecil jarak menjadi 9-12 dari pasangan China tersebut.

Halaman:
1 2
