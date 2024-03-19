Anthony Ginting Puji Permainan Jonatan Christie di Final All England 2024

BIRMINGHAM – Anthony Sinisuka Ginting melontarkan pujian kepada kompatriotnya, Jonatan Christie di final All England 2024. Ginting memuji Jonatan yang bermain sangat baik di partai final.

Anthony dikalahkan Jonatan di partai final All England 2024. Bermain di Utilita Arena, Birmingham, Inggris pada Minggu (17/3/2024) kemarin, Anthony kalah dalam dua gim langsung dengan skor 15-21, dan 14-21.

Meskipun harus menyerahkan gelar juara kepada kompatriotnya, Anthony turut berkontribusi mengulang sejarah. Ya, Anthony dan Jonatan menjadi wakil tunggal putra Indonesia kedua yang berhasil menciptakan All Indonesian Final di All England.

Sebelumnya, ada Hariyanto Arbi dan Ardy Wiranata yang berhasil menciptakan dua wakil tunggal putra Indonesia di All England 1994. Terlepas dari itu, Anthony dan Jonatan mengeluarkan kemampuan terbaiknya di final kali ini.

Anthony mengakui Jonatan bermain lebih baik dari sebelum-sebelumnya. Anthony mengatakan, Jojo -sapaan akrab Jonatan Christie- mampu menghalau pola permainan ofensif yang diterapkan olehnya.

“Hari ini Jonatan bermain sangat baik, berbeda dengan pertemuan-pertemuan sebelumnya dan menurut saya dia sangat siap, bukan hanya hari ini tapi dari babak pertama,” kata Anthony dikutip dari rilis resmi PBSI.