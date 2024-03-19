Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Anthony Ginting Puji Permainan Jonatan Christie di Final All England 2024

Cikal Bintang , Jurnalis-Selasa, 19 Maret 2024 |03:04 WIB
Anthony Ginting Puji Permainan Jonatan Christie di Final All England 2024
Anthony Ginting dan Jonatan Christie di Final All England 2024 (Foto: PBSI)
A
A
A

BIRMINGHAM – Anthony Sinisuka Ginting melontarkan pujian kepada kompatriotnya, Jonatan Christie di final All England 2024. Ginting memuji Jonatan yang bermain sangat baik di partai final.

Anthony dikalahkan Jonatan di partai final All England 2024. Bermain di Utilita Arena, Birmingham, Inggris pada Minggu (17/3/2024) kemarin, Anthony kalah dalam dua gim langsung dengan skor 15-21, dan 14-21.

Meskipun harus menyerahkan gelar juara kepada kompatriotnya, Anthony turut berkontribusi mengulang sejarah. Ya, Anthony dan Jonatan menjadi wakil tunggal putra Indonesia kedua yang berhasil menciptakan All Indonesian Final di All England.

Sebelumnya, ada Hariyanto Arbi dan Ardy Wiranata yang berhasil menciptakan dua wakil tunggal putra Indonesia di All England 1994. Terlepas dari itu, Anthony dan Jonatan mengeluarkan kemampuan terbaiknya di final kali ini.

Anthony mengakui Jonatan bermain lebih baik dari sebelum-sebelumnya. Anthony mengatakan, Jojo -sapaan akrab Jonatan Christie- mampu menghalau pola permainan ofensif yang diterapkan olehnya.

“Hari ini Jonatan bermain sangat baik, berbeda dengan pertemuan-pertemuan sebelumnya dan menurut saya dia sangat siap, bukan hanya hari ini tapi dari babak pertama,” kata Anthony dikutip dari rilis resmi PBSI.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/10/40/3120973/anthony_ginting_bersama_jonatan_christie-7ert_large.jpg
Kisah Haru Jonatan Christie dan Anthony Ginting, Sukses Bikin Sejarah di All England 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/10/40/2994786/kisah-irwansyah-yang-bangga-jonatan-christie-dan-anthony-ginting-berdiri-di-podium-all-england-1oDvRIr0x1.jpg
Kisah Irwansyah yang Bangga Jonatan Christie dan Anthony Ginting Berdiri di Podium All England
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/04/40/2992344/wawancara-eksklusif-jonatan-christie-cerita-di-balik-gelar-juara-all-england-2024-by6DEEYA2g.jpg
Wawancara Eksklusif Jonatan Christie: Cerita di Balik Gelar Juara All England 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/28/40/2989409/gelar-all-england-2024-berhasil-bungkam-para-haters-rian-ardianto-bukti-kami-masih-berprestasi-Na9mEuRQxJ.jpg
Gelar All England 2024 Berhasil Bungkam Para Haters, Rian Ardianto: Bukti Kami Masih Berprestasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/23/40/2987344/kisah-istri-jonatan-christie-yang-tak-kuat-nonton-suaminya-main-di-all-england-2024-y0sn8QKqrD.jpg
Kisah Istri Jonatan Christie yang Tak Kuat Nonton Suaminya Main di All England 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/22/40/2986920/christian-adinata-termotivasi-prestasi-jonatan-christie-dan-anthony-ginting-di-all-england-2024-sCHUJxBJlS.jpg
Christian Adinata Termotivasi Prestasi Jonatan Christie dan Anthony Ginting di All England 2024
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement