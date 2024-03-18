Advertisement
HOME SPORTS NETTING

5 Fakta Indonesia Juara Umum All England 2024, Nomor 1 Ulangi Sejarah Manis Satu Dekade Lalu

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Senin, 18 Maret 2024 |07:07 WIB
5 Fakta Indonesia Juara Umum All England 2024, Nomor 1 Ulangi Sejarah Manis Satu Dekade Lalu
5 Fakta Indonesia Juara Umum All England 2024. (Foto: PBSI)
A
A
A

ADA 5 fakta Indonesia juara umum All England 2024 yang menarik untuk diketahui. Sebab fakta-fakta yang baru saja terukir di Utilita Arena Birmingham, Inggris pada Minggu 17 Maret 2024 kemarin membuat pencinta bulu tangkis Indonesia bangga.

Pasalnya Indonesia memborong dua gelar di turnamen super 1000 tersebut. Gelar pertama datang dari sektor tunggal putra yang diraih oleh Jonatan Christie.

Lalu gelar kedua direbut Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto di sektor ganda putra. Berkat dua gelar itulah Indonesia menjadi juara umum di All England 2024. Beberapa fakta menarik pun tercipta dalam turnamen tersebut, lantas apa saja?

Berikut 5 Fakta Indonesia Juara Umum All England 2024:

5. Jonatan Christie dan Fajar/Rian Juara

Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto

Indonesia menjadi juara umum berkat keberhasilan Jonatan Christie dan Fajar/Rian memenangkan laga final All England 2024. Jonatan juara usai menumbangkan rekan senegaranya, Anthony Sinisuka Ginting lewat dua gim langsung dengan skor 21-15 dan 21-14.

Sementara Fajar/Alfian juara usai mengalahkan pasangan asal Malaysia, Aaron Chia/Soh Wooi Yik dengan skor kembar 21-16 dan 21-16. Indonesia lantas meraih dua gelar, sementara Korea Selatan satu gelar (Baek Ha-na/Lee So-hee), Spanyol juga satu (Carolina Marin), dan China pun cuma bisa raih satu gelar saja (Zheng Siwei/Huang Yaqiong).

Karena meraih gelar lebih banyak, maka Indonesia jelas menjadi juara umum di All England 2024.

4. Fajar Alfian/Rian Ardianto Back-to-Back Gelar All England

Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto bersama sang pelatih, Aryono Miranat

Keberhasilan Fajar/Rian mengalahkan Aaron/Soh di final All England 2024 terasa sangat spesial karena pasangan asal Indonesia itu sukses mempertahankan gelar musim lalu. Ya, pada All England 2023, Fajar/Rian juga keluar menjadi juara usai mengalahkan rekan senegara, Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan.

Fajar/Rian pun masuk daftar empat pasangan ganda putra yang mampu mempertahankan gelar juara All England sejak 1990. Ketiga pasangan lainnya Ricky Soebagdja/Rexy Mainaky (1995-1996), Marcus Fernaldi Gideon/Kevin Sanjaya Sukamuljo (2017-2018), dan Hiroyuki Endo/Yuta Watanabe (2020-2021).

