Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Indonesia Juara Umum All England 2024, Buah Manis Upaya Maksimal dan Soliditas PBSI

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Senin, 18 Maret 2024 |01:45 WIB
Indonesia Juara Umum All England 2024, Buah Manis Upaya Maksimal dan Soliditas PBSI
Indonesia menjadi juara umum All England 2024 (Foto: PBSI)
A
A
A

BIRMINGHAM - Final All England 2024 ditutup dengan manis. Ganda putra Indonesia, Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto memastikan Indonesia jadi negara dengan gelar terbayak di All England 2024.

Fajar/Rian berhasil mempertahankan gelarnya usai mengalahkan wakil Malaysia, Aaron Chia/Soh Wooi Yik dua set langsung. Dalam pertandingan yang berlangsung di Utilita Arena Birmingham, Inggris, Minggu (17/3/2024), Fajar/Rian menang dua gim langsung, 21-16, 21-15.

Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto

Kemenangan Fajar/Rian atas wakil terbaik Negeri Jiran itu menambah titel yang dikumpulkan skuad Merah Putih setelah tersajinya All Indonesian Final di nomor tunggal putra.

Laga derbi Merah Putih sebelumnya tersaji antara Jonatan Christie dan Anthony Sinisuka Ginting. Dua pemain seangkatan itu menyajikan duel kelas dunia sepanjang 55 menit.

Jonatan keluar sebagai pemenang setelah mampu mengatasi kecepatan dan kesolidan Ginting dengan skor 21-15, 21-14.

Keberhasilan Fajar/Rian, dan All Indonesia Finals menjadi angin segar bagi dunia bulutangkis Indonesia sekaligus bukti bahwa PBSI tak berdiam diri.

PBSI tetap menjalankan tugasnya. Pembinaan atlet-atlet berjalan dengan baik, di tengah segala cibiran yang dilontarkan belakangan ini.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/10/40/3120973/anthony_ginting_bersama_jonatan_christie-7ert_large.jpg
Kisah Haru Jonatan Christie dan Anthony Ginting, Sukses Bikin Sejarah di All England 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/10/40/2994786/kisah-irwansyah-yang-bangga-jonatan-christie-dan-anthony-ginting-berdiri-di-podium-all-england-1oDvRIr0x1.jpg
Kisah Irwansyah yang Bangga Jonatan Christie dan Anthony Ginting Berdiri di Podium All England
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/04/40/2992344/wawancara-eksklusif-jonatan-christie-cerita-di-balik-gelar-juara-all-england-2024-by6DEEYA2g.jpg
Wawancara Eksklusif Jonatan Christie: Cerita di Balik Gelar Juara All England 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/28/40/2989409/gelar-all-england-2024-berhasil-bungkam-para-haters-rian-ardianto-bukti-kami-masih-berprestasi-Na9mEuRQxJ.jpg
Gelar All England 2024 Berhasil Bungkam Para Haters, Rian Ardianto: Bukti Kami Masih Berprestasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/23/40/2987344/kisah-istri-jonatan-christie-yang-tak-kuat-nonton-suaminya-main-di-all-england-2024-y0sn8QKqrD.jpg
Kisah Istri Jonatan Christie yang Tak Kuat Nonton Suaminya Main di All England 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/22/40/2986920/christian-adinata-termotivasi-prestasi-jonatan-christie-dan-anthony-ginting-di-all-england-2024-sCHUJxBJlS.jpg
Christian Adinata Termotivasi Prestasi Jonatan Christie dan Anthony Ginting di All England 2024
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement