Indonesia Juara Umum All England 2024, Buah Manis Upaya Maksimal dan Soliditas PBSI

BIRMINGHAM - Final All England 2024 ditutup dengan manis. Ganda putra Indonesia, Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto memastikan Indonesia jadi negara dengan gelar terbayak di All England 2024.

Fajar/Rian berhasil mempertahankan gelarnya usai mengalahkan wakil Malaysia, Aaron Chia/Soh Wooi Yik dua set langsung. Dalam pertandingan yang berlangsung di Utilita Arena Birmingham, Inggris, Minggu (17/3/2024), Fajar/Rian menang dua gim langsung, 21-16, 21-15.

Kemenangan Fajar/Rian atas wakil terbaik Negeri Jiran itu menambah titel yang dikumpulkan skuad Merah Putih setelah tersajinya All Indonesian Final di nomor tunggal putra.

Laga derbi Merah Putih sebelumnya tersaji antara Jonatan Christie dan Anthony Sinisuka Ginting. Dua pemain seangkatan itu menyajikan duel kelas dunia sepanjang 55 menit.

Jonatan keluar sebagai pemenang setelah mampu mengatasi kecepatan dan kesolidan Ginting dengan skor 21-15, 21-14.

Keberhasilan Fajar/Rian, dan All Indonesia Finals menjadi angin segar bagi dunia bulutangkis Indonesia sekaligus bukti bahwa PBSI tak berdiam diri.

PBSI tetap menjalankan tugasnya. Pembinaan atlet-atlet berjalan dengan baik, di tengah segala cibiran yang dilontarkan belakangan ini.