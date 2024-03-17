Aksi Kocak Anthony Ginting di Podium All England 2024 Bikin Jonatan Christie Tertawa Terbahak-bahak!

BIRMINGHAM - Anthony Sinisuka Ginting harus puas mendapat titel runner-up di All England 2024. Namun, pemain asal Cimahi itu sepertinya tidak merasa sedih berlarut-larut ketika berada di panggung podium.

Pada laga final yang berlangsung di Utitlita Arena, Birmingham, Inggris, Minggu (17/3/2024) malam WIB, Ginting harus rela dengan titel runner-up. Ia menyerah dari rekan senegaranya Jonatan Christie di partai puncak dengan skor 15-21 dan 14-21.

Meski menelan kekalahan, Ginting nyatanya tidak ingin terlalu lama berada dalam rasa kekecewaan. Apalagi, ia juga kalah dari Jonatan yang juga sama-sama pemain Indonesia.

Alhasil, Ginting kemudian justru bersenang-senang di panggung podium bersama Jonatan. Hal itu terlihat sejak ia berdiri di podium runner-up yang berada di samping rekannya.

Sebelum dipanggil sebagai peraih titel runner-up, tingkah Ginting mengundang gelak tawa. Ia berlagak seperti ingin naik panggung podium, alih-alih untuk posisi runner-up tidak ada tangga alias datar saja.