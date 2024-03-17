Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Juara All England 2024, Jonatan Christie Bawa Pulang Hadiah Rp1,4 Miliar!

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Minggu, 17 Maret 2024 |22:01 WIB
Juara All England 2024, Jonatan Christie Bawa Pulang Hadiah Rp1,4 Miliar!
Jonatan Christie membawa pulang hadiah Rp1,4 miliar dari All England 2024 (Foto: PBSI)
A
A
A

BIRMINGHAM - Juara All England 2024, Jonatan Christie membawa pulang hadiah uang 91 ribu dollar AS atau setara Rp1,4 miliar. Hal itu sudah sesuai dengan nominal hadiah yang ditentukan BWF dan All England sejak awal.

Jonatan keluar sebagai pemenang pada laga final tunggal putra All England 2024 di Utilita Arena, Birmingham, Inggris, Minggu (17/3/2024) malam WIB. Pemain asal Jakarta itu mengalahkan Anthony Sinisuka Ginting dua gim langsung 21-15 dan 21-14.

Jonatan Christie beraksi di All England 2024 (Foto: PBSI)

Ini merupakan titel juara di turnamen level Super 1000 yang pertama buat Jonatan. Sebelumnya, ia sudah pernah meraih gelar di level Super 300, 500, dan 750.

Keberhasilan itu sekaligus membuat Jonatan membawa pulang hadiah senilai Rp1,4 miliar. Sementara, Anthony Ginting akan mengantongi senilai 44.200 dollar AS atau setara Rp691,6 juta.

Tak hanya hadiah uang, Jonatan juga memperoleh tambahan poin yang signifikan. Pemenang All England akan mendapat tambahan 12.000 poin dalam penghitungan ranking BWF!

Sementara itu, Ginting mengumpulkan 10.200 poin di ranking BWF sebagai runner-up. Tentu saja, tambahan itu sangat berguna dalam kualifikasi Olimpiade Paris 2024 kendati keduanya saat ini berada dalam posisi aman.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/10/40/3120973/anthony_ginting_bersama_jonatan_christie-7ert_large.jpg
Kisah Haru Jonatan Christie dan Anthony Ginting, Sukses Bikin Sejarah di All England 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/10/40/2994786/kisah-irwansyah-yang-bangga-jonatan-christie-dan-anthony-ginting-berdiri-di-podium-all-england-1oDvRIr0x1.jpg
Kisah Irwansyah yang Bangga Jonatan Christie dan Anthony Ginting Berdiri di Podium All England
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/04/40/2992344/wawancara-eksklusif-jonatan-christie-cerita-di-balik-gelar-juara-all-england-2024-by6DEEYA2g.jpg
Wawancara Eksklusif Jonatan Christie: Cerita di Balik Gelar Juara All England 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/28/40/2989409/gelar-all-england-2024-berhasil-bungkam-para-haters-rian-ardianto-bukti-kami-masih-berprestasi-Na9mEuRQxJ.jpg
Gelar All England 2024 Berhasil Bungkam Para Haters, Rian Ardianto: Bukti Kami Masih Berprestasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/23/40/2987344/kisah-istri-jonatan-christie-yang-tak-kuat-nonton-suaminya-main-di-all-england-2024-y0sn8QKqrD.jpg
Kisah Istri Jonatan Christie yang Tak Kuat Nonton Suaminya Main di All England 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/22/40/2986920/christian-adinata-termotivasi-prestasi-jonatan-christie-dan-anthony-ginting-di-all-england-2024-sCHUJxBJlS.jpg
Christian Adinata Termotivasi Prestasi Jonatan Christie dan Anthony Ginting di All England 2024
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement