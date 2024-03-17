Juara All England 2024, Jonatan Christie Bawa Pulang Hadiah Rp1,4 Miliar!

BIRMINGHAM - Juara All England 2024, Jonatan Christie membawa pulang hadiah uang 91 ribu dollar AS atau setara Rp1,4 miliar. Hal itu sudah sesuai dengan nominal hadiah yang ditentukan BWF dan All England sejak awal.

Jonatan keluar sebagai pemenang pada laga final tunggal putra All England 2024 di Utilita Arena, Birmingham, Inggris, Minggu (17/3/2024) malam WIB. Pemain asal Jakarta itu mengalahkan Anthony Sinisuka Ginting dua gim langsung 21-15 dan 21-14.

Ini merupakan titel juara di turnamen level Super 1000 yang pertama buat Jonatan. Sebelumnya, ia sudah pernah meraih gelar di level Super 300, 500, dan 750.

Keberhasilan itu sekaligus membuat Jonatan membawa pulang hadiah senilai Rp1,4 miliar. Sementara, Anthony Ginting akan mengantongi senilai 44.200 dollar AS atau setara Rp691,6 juta.

Tak hanya hadiah uang, Jonatan juga memperoleh tambahan poin yang signifikan. Pemenang All England akan mendapat tambahan 12.000 poin dalam penghitungan ranking BWF!

Sementara itu, Ginting mengumpulkan 10.200 poin di ranking BWF sebagai runner-up. Tentu saja, tambahan itu sangat berguna dalam kualifikasi Olimpiade Paris 2024 kendati keduanya saat ini berada dalam posisi aman.