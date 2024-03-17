Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

All England 2024: Momen Jatuh Bangun Jonatan Christie dan Anthony Ginting Rebut Gelar Juara

Bagas Abdiel , Jurnalis-Minggu, 17 Maret 2024 |21:48 WIB
All England 2024: Momen Jatuh Bangun Jonatan Christie dan Anthony Ginting Rebut Gelar Juara
Jonatan Christie juara All England 2024 (Foto: PBSI)
A
A
A

BIRMINGHAM - Perang saudara antara Jonatan Christie dan Anthony Sinisuka Ginting dalam memperebutkan gelar All England 2024 begitu sengit. Keduanya tampil habis-habisan untuk bisa menjadi yang terbaik.

Pada laga final yang berlangsung di Utilita Arena, Birmingham, Inggris, Minggu (17/3/2024) malam WIB, Jonatan akhirnya berhasil merebut gelar All England 2024. Jonatan mengalahkan Ginting dengan skor 21-15 dan 21-14.

Kedua pemain pun tampil apik dan ngotot di laga final ini. Meski sudah memastikan gelar tunggal putra untuk Indonesia, tetapi Jonatan dan Ginting ingin menunjukkan diri sebagai yang terhebat.

Alhasil laga pun berjalan sangat sengit. Tak jarang baik Ginting dan Jonatan rela berjatuh-jatuhan untuk mengejar kemana shuttlecock berada.

Bahkan kedua pemain harus rela 'berdarah-darah' hingga mendapat perawatan medis di tengah laga. Ginting mendapat luka di jari kanannya dan Jonatan memiliki luka di area siku kanannya.

Momen Ginting mengalami luka di jari terjadi pada gim pertama ketika ia tertinggal 10-16 dari Jonatan. Ia meminta perawatan medis untuk mengobati darah yang keluar dari jarinya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/10/40/3120973/anthony_ginting_bersama_jonatan_christie-7ert_large.jpg
Kisah Haru Jonatan Christie dan Anthony Ginting, Sukses Bikin Sejarah di All England 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/10/40/2994786/kisah-irwansyah-yang-bangga-jonatan-christie-dan-anthony-ginting-berdiri-di-podium-all-england-1oDvRIr0x1.jpg
Kisah Irwansyah yang Bangga Jonatan Christie dan Anthony Ginting Berdiri di Podium All England
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/04/40/2992344/wawancara-eksklusif-jonatan-christie-cerita-di-balik-gelar-juara-all-england-2024-by6DEEYA2g.jpg
Wawancara Eksklusif Jonatan Christie: Cerita di Balik Gelar Juara All England 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/28/40/2989409/gelar-all-england-2024-berhasil-bungkam-para-haters-rian-ardianto-bukti-kami-masih-berprestasi-Na9mEuRQxJ.jpg
Gelar All England 2024 Berhasil Bungkam Para Haters, Rian Ardianto: Bukti Kami Masih Berprestasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/23/40/2987344/kisah-istri-jonatan-christie-yang-tak-kuat-nonton-suaminya-main-di-all-england-2024-y0sn8QKqrD.jpg
Kisah Istri Jonatan Christie yang Tak Kuat Nonton Suaminya Main di All England 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/22/40/2986920/christian-adinata-termotivasi-prestasi-jonatan-christie-dan-anthony-ginting-di-all-england-2024-sCHUJxBJlS.jpg
Christian Adinata Termotivasi Prestasi Jonatan Christie dan Anthony Ginting di All England 2024
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement