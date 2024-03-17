All England 2024: Momen Jatuh Bangun Jonatan Christie dan Anthony Ginting Rebut Gelar Juara

BIRMINGHAM - Perang saudara antara Jonatan Christie dan Anthony Sinisuka Ginting dalam memperebutkan gelar All England 2024 begitu sengit. Keduanya tampil habis-habisan untuk bisa menjadi yang terbaik.

Pada laga final yang berlangsung di Utilita Arena, Birmingham, Inggris, Minggu (17/3/2024) malam WIB, Jonatan akhirnya berhasil merebut gelar All England 2024. Jonatan mengalahkan Ginting dengan skor 21-15 dan 21-14.

Kedua pemain pun tampil apik dan ngotot di laga final ini. Meski sudah memastikan gelar tunggal putra untuk Indonesia, tetapi Jonatan dan Ginting ingin menunjukkan diri sebagai yang terhebat.

Alhasil laga pun berjalan sangat sengit. Tak jarang baik Ginting dan Jonatan rela berjatuh-jatuhan untuk mengejar kemana shuttlecock berada.

Bahkan kedua pemain harus rela 'berdarah-darah' hingga mendapat perawatan medis di tengah laga. Ginting mendapat luka di jari kanannya dan Jonatan memiliki luka di area siku kanannya.

Momen Ginting mengalami luka di jari terjadi pada gim pertama ketika ia tertinggal 10-16 dari Jonatan. Ia meminta perawatan medis untuk mengobati darah yang keluar dari jarinya.