Runner-up di Orleans Masters 2024, Rinov/Pitha Kembali Ramaikan Persaingan ke Olimpiade Paris 2024

ORLEANS - Ganda campuran Indonesia, Rinov Rivaldy/Pitha Haningtyas Mentari, menjadi runner-up di ajang Orleans Masters 2024. Meski gagal menjadi juara, Rinov/Pitha diprediksi akan kembali ke zona lolos Olimpiade Paris 2024 pada pekan depan.

Bermain di Palais des Sports, Minggu (17/3/2024) malam WIB, Rinov/Pitha harus mengakui keunggulan wakil China, Cheng Xing/Zhang Chi di partai puncak. Mereka takluk dalam pertarungan tiga gim dengan skor 21-16, 18-21, dan 15-21.

Sebelum Orleans Masters 2024 berlangsung, Rinov/Pitha telah keluar jalur dari zona lolos Olimpiade Paris 2024. Posisi mereka digeser pasangan Belanda, Robin Tabeling/Selena Piek yang memiliki hasil positif di French Open 2024.

Sebagai informasi, dengan adanya sejumlah persyaratan kuota yang ditetapkan BWF dalam perebutan tiket Olimpiade Paris 2024, maka tiket lolos di ganda campuran untuk level atas tersedia 13 slot. Sementara, tiga kuota tersisa diberikan kepada perwakilan zona Afrika, Oseania, dan Pan-Amerika, mengingat posisi tiga wakil dari benua itu masih ada di top 50.

Alhasil, dalam perebutan tiket ke Olimpiade Paris untuk level atas hingga saat ini terbilang masih sengit. Rinov/Pitha sendiri sebelum gelaran Orleans Masters ada di posisi 14 dalam zona lolos Olimpiade Paris 2024 dengan koleksi 51,184 poin.

Sementara rival-rival terdekat mereka ada Singapura, Hee Yong Kai Terry/Tan Wei Han Jessica dengan koleksi 52,058 dan Tabeling/Piek dengan angka 51,440 poin. Angka tersebut koleksi mereka sebelum gelaran All England 2024. Namun, setelah All England dan Orleans Masters 2024, posisi ketiga dari ganda campuran ini diprediksi berubah.