Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Usai Tembus Semifinal All England 2024, Jonatan Christie Angkat Topi untuk Perjuangan Shi Yu Qi

Cikal Bintang , Jurnalis-Sabtu, 16 Maret 2024 |12:56 WIB
Usai Tembus Semifinal All England 2024, Jonatan Christie Angkat Topi untuk Perjuangan Shi Yu Qi
Jonatan Christie dan Shi Yu Qi kala berlaga. (Foto: Humas PP PBSI)
A
A
A

BIRMINGHAM – Pebulu tangkis tunggal putra Indonesia, Jonatan Christie, sukses menembus semifinal All England 2024. Usai mencapai kesuksesan itu, Jonatan Christie angkat topi untuk perjuangan wakil China, Shi Yu Qi.

Ya, Jojo -sapaan akrab Jonatan Christie- berhasil menumbangkan Shi di perempatfinal All England 2024. Jonatan meraih kemenangan di Utilita Arena, Birmingham, Inggris pada Jumat 15 Maret 2024.

Jonatan Christie

Tunggal putra ranking sembilan dunia itu menang setelah Shi Yu Qi memutuskan mundur usai gim pertama. Laga gim pertama sendiri dimenangkan Jonatan dengan skor 21-12.

Shi Yu Qi memilih mundur diduga karena kondisi kebugaran yang tidak baik dalam laga tersebut. Meski menang, Jonatan memberikan rasa hormat yang sangat tinggi untuk perjuangan tunggal putra China itu.

“Bersyukur Puji Tuhan, senang bisa ke semifinal, tapi saya memberikan respek dan hormat saya kepada Shi Yu Qi yang bermain luar biasa minggu lalu. Tidak mudah mempertahankan kondisi dan performa di turnamen back to back, Shi Yu Qi coba melakukan itu sampai pertandingan tadi,” kata Jonatan dilansir dari rilis resmi PBSI, Sabtu (16/3/2024).

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/10/40/3120973/anthony_ginting_bersama_jonatan_christie-7ert_large.jpg
Kisah Haru Jonatan Christie dan Anthony Ginting, Sukses Bikin Sejarah di All England 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/10/40/2994786/kisah-irwansyah-yang-bangga-jonatan-christie-dan-anthony-ginting-berdiri-di-podium-all-england-1oDvRIr0x1.jpg
Kisah Irwansyah yang Bangga Jonatan Christie dan Anthony Ginting Berdiri di Podium All England
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/04/40/2992344/wawancara-eksklusif-jonatan-christie-cerita-di-balik-gelar-juara-all-england-2024-by6DEEYA2g.jpg
Wawancara Eksklusif Jonatan Christie: Cerita di Balik Gelar Juara All England 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/28/40/2989409/gelar-all-england-2024-berhasil-bungkam-para-haters-rian-ardianto-bukti-kami-masih-berprestasi-Na9mEuRQxJ.jpg
Gelar All England 2024 Berhasil Bungkam Para Haters, Rian Ardianto: Bukti Kami Masih Berprestasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/23/40/2987344/kisah-istri-jonatan-christie-yang-tak-kuat-nonton-suaminya-main-di-all-england-2024-y0sn8QKqrD.jpg
Kisah Istri Jonatan Christie yang Tak Kuat Nonton Suaminya Main di All England 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/22/40/2986920/christian-adinata-termotivasi-prestasi-jonatan-christie-dan-anthony-ginting-di-all-england-2024-sCHUJxBJlS.jpg
Christian Adinata Termotivasi Prestasi Jonatan Christie dan Anthony Ginting di All England 2024
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement