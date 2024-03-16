Usai Tembus Semifinal All England 2024, Jonatan Christie Angkat Topi untuk Perjuangan Shi Yu Qi

BIRMINGHAM – Pebulu tangkis tunggal putra Indonesia, Jonatan Christie, sukses menembus semifinal All England 2024. Usai mencapai kesuksesan itu, Jonatan Christie angkat topi untuk perjuangan wakil China, Shi Yu Qi.

Ya, Jojo -sapaan akrab Jonatan Christie- berhasil menumbangkan Shi di perempatfinal All England 2024. Jonatan meraih kemenangan di Utilita Arena, Birmingham, Inggris pada Jumat 15 Maret 2024.

Tunggal putra ranking sembilan dunia itu menang setelah Shi Yu Qi memutuskan mundur usai gim pertama. Laga gim pertama sendiri dimenangkan Jonatan dengan skor 21-12.

Shi Yu Qi memilih mundur diduga karena kondisi kebugaran yang tidak baik dalam laga tersebut. Meski menang, Jonatan memberikan rasa hormat yang sangat tinggi untuk perjuangan tunggal putra China itu.

“Bersyukur Puji Tuhan, senang bisa ke semifinal, tapi saya memberikan respek dan hormat saya kepada Shi Yu Qi yang bermain luar biasa minggu lalu. Tidak mudah mempertahankan kondisi dan performa di turnamen back to back, Shi Yu Qi coba melakukan itu sampai pertandingan tadi,” kata Jonatan dilansir dari rilis resmi PBSI, Sabtu (16/3/2024).