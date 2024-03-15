Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Gugur dari All England 2024, Hendra Setiawan Bicara soal Pensiun

Cikal Bintang , Jurnalis-Jum'at, 15 Maret 2024 |05:38 WIB
Gugur dari All England 2024, Hendra Setiawan Bicara soal Pensiun
Ganda Putra Indonesia, Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan. (Foto: PBSI)
A
A
A

BIRMINGHAM – Ganda putra Indonesia, Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan dipastikan tersingkir dari ajang All England 2024. Kegagalan itu pun membuat banyak pihak bertanya-tanya, apakah hal ini akan membuat Hendra yang sudah berusia 39 tahun bakal pensiun?

Menanggapi pertanyaan iktu, Hendra nyatanya masih merahasiakan kapan dirinya bakal pensiun. Satu hal yang pasti, Hendra menegaskan tak mungkin bermain hingga umurnya menyentuh angka 50.

Hendra sendiri terhenti di babak 32 besar All England 2024. Bertandem dengan Mohammad Ahsan, The Daddies -julukan Ahsan/Hendra- disingkirkan wakil India, Satwiksairaj Rankireddy/Chirag Shetty.

Keduanya menelan kekalahan dalam dua gim langsung (18-21, 14-21) di Utilita Arena, Birmingham, Inggris pada Rabu 13 Maret 2024 kemarin. Kekalahan ini merupakan penurunan prestasi mengingat Ahsan/Hendra berhasil menjadi runner up di turnamen edisi sebelumnya.

Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan

Selain itu, hasil ini juga membuat Ahsan/Hendra menelan kegagalan ketiga sepanjang tahun 2024. Dalam dua turnamen sebelumnya, Ahsan/Hendra terhenti di babak 16 besar Malaysia Open, dan babak 32 besar French Open 2024.

Beberapa hasil minor ini didapat setelah perjuangan berat The Daddies keluar dari cedera. Ahsan sempat mendapatkan cedera pinggang di Malaysia Open, hingga kondisi kurang bugar keduanya saat mentas di French Open.

Halaman:
1 2
