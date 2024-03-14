Hasil Wakil Indonesia di 32 Besar All England 2024 Hari Ini: Fajar/Rian Melaju, Hendra/Ahsan Terhenti di Babak Pertama

HASIL wakil Indonesia di 32 besar All England 2024 hari ini bisa Anda lihat di akhir artikel. Sebanyak lima wakil Merah Putih berjuang di babak pertama pada pertandingan yang berlangsung di Utilita Arena, Birmingham, Inggris.

Pasangan ganda putra Indonesia, Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto sukses melaju ke babak kedua. Fajar/Rian mengalahkan pasangan Taiwan, Fang-Chih Lee/Fang-Jen Lee.

FajRi -julukan Fajar/Rian- tampil dominan sejak game pertama. Terus menekan, mantan pasangan peringkat satu dunia itu menang dua game langsung dengan 21-13 dan 21-9.

Sayangnya, langkah Fajar/Rian ke babak 16 besar gagal diikuti dua pasangan ganda putra Indonesia lainnya yakni Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin dan Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan.

Leo/Daniel kalah da ri Lee Yang/Wang Chi-Lin (Taiwan) dengan skor 19-21 dan 19-21. Sementara Hendra/Ahsan gagal melewati hadangan ganda India, Satwiksairaj Rankireddy/Chirag Shetty.

The Daddies -juluakn Hendra/Ahsan- yang bermain menekan masih sulit menembus pertahanan rapat pasangan India. Mereka pun kalah usai bermain dua game 18-21 dan 14-21.