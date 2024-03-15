Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Hasil Wakil Indonesia di 16 Besar All England 2024: 6 Wakil Lolos ke Perempatfinal, Bagas/Fikri Tumbangkan Ganda Putra Nomor 1 Dunia!

Ramdani Bur , Jurnalis-Jum'at, 15 Maret 2024 |03:59 WIB
Hasil Wakil Indonesia di 16 Besar All England 2024: 6 Wakil Lolos ke Perempatfinal, Bagas/Fikri Tumbangkan Ganda Putra Nomor 1 Dunia!
Bagas/Fikri, 1 dari 6 wakil Indonesia yang lolos ke perempatfinal All England 2024. (Foto: Humas PP PBSI)
A
A
A

HASIL wakil Indonesia di 16 besar All England 2024 sudah diketahui. Sebanyak enam wakil Indonesia lolos ke perempatfinal All England 2024 dan Bagas Maulana/Shohibul Fikri jadi yang paling fenomenal.

Bagas/Fikri lolos ke perempatfinal All England 2024 setelah menumbangkan ganda putra nomor 1 dunia, Chirag Shetty/Satwiksairaj Rankireddy, dengan straight game 21-15 dan 21-16. Kemenangan ini mempertipis head-to-head di antara keduanya, yakni tiga kemenangan berbanding empat milik Chirag Shetty/Satwiksairaj Rankireddy.

Bagas/Fikri lolos ke perempatfinal All England 2024. (Foto: Humas PP PBSI)

(Bagas/Fikri lolos ke perempatfinal All England 2024. (Foto: Humas PP PBSI)

Di perempatfinal All England 2024, Bagas/Fikri akan menantang wakil Malaysia Aaron Chia/Soh Wooi Yik. Selain Bagas/Fikri, ada Fajar Alfian/Rian Ardianto yang lolos ke perempatfinal setelah menumbangkan wakil Jepang, Akira Koga/Taichi Saito dengan skor 21-18, 17-21 dan 21-18.

Selanjutnya, Fajar/Rian akan menantang juara Olimpiade Tokyo 2020, Lee Yang/Wang Chi-lin. Bagaimana dengan sektor lain? Tunggal putra juga mengirim dua perwakilan ke perempatfinal All England 2024.

Anthony Ginting menumbangkan Kenta Nishimoto dengan skor 21-18 dan 21-19, sedangkan Jonatan Christie menyingkirkan unggulan kedelapan asal Thailand, Kunlavut Vitidsarn 21-19, 18-21 dan 21-13. Selanjutnya di babak delapan besar, Anthony Ginting menantang Viktor Axelsen, sedangkan Jonatan Christie bersua Shi Yu Qi.

Sementara itu, dua slot lain diamankan Gregoria Mariska yang mengalahkan Zhang Beiwen dan Dejan/Gloria mengalahkan wakil Inggris, Marcus Ellis/Lauren Smith. Di perempatfinal, Gregoria Mariska menantang Akane Yamaguchi, sedangkan Dejan/Gloria bersua Zheng Si Wei/Huang Yaqiong.

Halaman:
1 2
