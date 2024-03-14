Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Hasil All England 2024: Tumbangkan Wakil India, Chico Aura Amankan Tiket 16 Besar

Cikal Bintang , Jurnalis-Kamis, 14 Maret 2024 |00:01 WIB
Hasil All England 2024: Tumbangkan Wakil India, Chico Aura Amankan Tiket 16 Besar
Tunggal Putra Indonesia, Chico Aura Dwi Wardoyo (Foto: PBSI)
A
A
A

BIRMINGHAM – Chico Aura Dwi Wardoyo mengamankan tiket 16 besar All England 2024. Chico berhasil mengalahkan wakil India, Priyanshu Rajawat lewat pertarungan tiga game, 21-19, 11-21, dan 21-9 di Utilita Arena, Birmingham, Inggris pada Rabu (13/3/2024).

Chico tampil trengginas sejak awal pertandingan di gim pertama. Jawara Taipei Open 2023 itu bermain santai namun berhasil mematikan pergerakan Rajawat. Meski demikian, Rajawat juga tampil solid di awal pertandingan.

Dia sukses mengantisipasi serangan Chico dengan baik. Tunggal putra India itupun sukses mengunci keunggulan pada jeda interval gim pertama dengan skor tipis 12-11. Setelah jeda, Chico kembali mengontrol pertandingan.

Poin demi poin berhasil diraih oleh pebulu tangkis berusia 25 tahun itu. Pada akhirnya, Chico sukses mengamankan kemenangan di gim pertama dengan skor 21-19. Memasuki gim kedua, Chico agak terlambat ‘panas’.

Rajawat tampil agresif untuk membombardir pertahanan Chico lewat pukulan keras dan menyilang. Chico nampak kesulitan untuk membalikkan keadaan. Akhirnya, keunggulan jeda interval gim kedua menjadi milik Rajawat 9-11.

Usai jeda, Rajawat terus menampilkan permainan agresif untuk menutup pergerakan Chico. Tak butuh waktu lama, tunggal putra India itupun berhasil meraih kemenangan pada gim kedua dengan skor 21-11.

1 2
