HOME SPORTS MOTOGP

Adik Valentino Rossi Finis Posisi 20 di MotoGP Qatar 2024, Repsol Honda Targetkan Membaik pada Paruh Kedua

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Rabu, 13 Maret 2024 |03:09 WIB
Adik Valentino Rossi Finis Posisi 20 di MotoGP Qatar 2024, Repsol Honda Targetkan Membaik pada Paruh Kedua
Luca Marini bersiap mengikuti balapan MotoGP Qatar 2024 (Foto: Honda Racing Corporation)
A
A
A

LOSAIL - Luca Marini finis ke-20 di MotoGP Qatar 2024. Pembalap tim Repsol Honda itu tak mendapat hasil bagus pada balapan perdana MotoGP 2024 tersebut.

MotoGP Qatar 2024 di Sirkuit Internasional Losail menjadi panggung pembuktian bagi Marini. Pria asal Italia itu direkrut oleh Honda Racing Corporation (HRC) untuk menggantikan Marc Marquez di tim pabrikan dengan kontrak dua tahun.

Luca Marini (Repsol Honda) melaju pada balapan MotoGP Qatar 2024 (Foto: Honda Racing Corporation)

Sayangnya, Marini datang di era Honda yang sudah tertinggal dari pabrikan-pabrikan Eropa. Adik tiri Valentino Rossi itu harus memulai Sprint Race dan balapan dari posisi 21 sesuai hasil kualifikasi!

Maro -sapaan akrabnya- hanya bisa memperbaiki satu posisi saat finis ke urutan 20 pada lomba Senin 11 Maret 2024 dini hari WIB. Itu pun, pembalap berusia 26 tahun tersebut dibantu oleh kecelakaan yang dialami Jack Miller dan problem di motor Raul Fernandez.

Hal tersebut sangat kontras dengan apa yang dialami Marini tahun lalu bersama VR46 Racing Team. Menggeber motor Ducati Desmosedici GP, ia bisa bersaing di lima besar bahkan hingga posisi terdepan.

Kendati finis terakhir, Marini tetap berusaha tenang. Ia mengakui cukup banyak hal yang mesti dilakukan terutama dalam tes. Untungnya, ini adalah balapan pertama.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
