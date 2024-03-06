Gantikan Marc Marquez di Honda, Luca Marini Deg-degan Jelang Debut dengan Repsol Honda di MotoGP Qatar 2024

LUSAIL – Pembalap Italia, Luca Marini, akan segera menjalani peran barunya sebagai pengganti Marc Marquez di Repsol Honda pada MotoGP 2024. Jelang melakoni balapan perdana di MotoGP Qatar 2024, Luca Marini merasa deg-degan.

Meski begitu, Marini tetap sangat antusias menatap musim ini dengan tim anyarnya itu. Dia pun bertekad terus mengembangkan performa motor Honda yang telah berlangsung sejak pramusim awal tahun ini.

Setelah tiga musim mengarungi MotoGP dengan tim satelit Ducati, Marini akhirnya memulai petualangan baru pada musim 2024 bersama Repsol Honda. Dia bergabung dengan tim pabrikan asal Jepang itu usai dua tahun berada di bawah bendera tim kakak tirinya, Valentino Rossi, yakni VR46 Racing Team.

Ini akan menjadi pertama kalinya bagi Marini membela tim pabrikan di MotoGP. Dia pun mengaku menerima tawaran Honda, yang sedang terpuruk dalam beberapa musim terakhir, karena tak ingin melewatkan kesempatan membalap dengan tim pabrikan di kelas utama.

Marini pun membeberkan bahwa perasaannya berdebar menjelang debut bersama Repsol Honda di MotoGP Qatar 2024. Dia menilai ini merupakan tonggak sejarah baru dalam kariernya setelah meraih finis terbaiknya di kelas utama tahun lalu.