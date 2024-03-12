Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Hasil All England 2024: Anthony Ginting Jejaki Babak 16 Besar

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Selasa, 12 Maret 2024 |21:51 WIB
Hasil All England 2024: Anthony Ginting Jejaki Babak 16 Besar
Anthony Sinisuka Ginting berhasil melaju ke 16 besar All England 2024 (Foto: PBSI)
A
A
A

BIRMINGHAM - Anthony Sinisuka Ginting berhasil menjejaki babak 16 besar All England 2024. Tunggal putra Indonesia itu melewati hadangan Lee Chia-ho dua gim langsung 21-13 dan 21-17 di babak pertama turnamen All England edisi kali ini.

Bermain di Utilita Arena, Birmingham, Inggris, Selasa (12/3/2024) malam WIB, Anthony Ginting memulainya dengan sangat baik. Terbukti, pemain kelahiran Cimahi itu mampu unggul 6-4 atas Lee.

Anthony Sinisuka Ginting berlatih jelang French Open 2024 (Foto: PBSI)

Ginting tampak tidak menemukan kendala melawan wakil China Taipei itu. Dia berhasil memperlebar jarak keunggulan menjadi 9-4. Alhasil, pemain nomor lima dunia itu unggul 11-4 di interval gim pertama.

Selepas interval, Poin demi poin berhasil Ginting dapat sehingga memperlebar jarak cukup jauh dengan skor 16-8. Pada akhirnya, dia berhasil menutup gim pertama dengan kemenangan 21-13 atas Lee.

Pada gim kedua, Lee mampu memberi tekanan kepada Ginting sehingga tersaji kejar-kejaran angka. Ginting mampu keluar dari tekanan dan unggul 9-7 atas pemain China Taipei tersebut.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/10/40/3120973/anthony_ginting_bersama_jonatan_christie-7ert_large.jpg
Kisah Haru Jonatan Christie dan Anthony Ginting, Sukses Bikin Sejarah di All England 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/10/40/2994786/kisah-irwansyah-yang-bangga-jonatan-christie-dan-anthony-ginting-berdiri-di-podium-all-england-1oDvRIr0x1.jpg
Kisah Irwansyah yang Bangga Jonatan Christie dan Anthony Ginting Berdiri di Podium All England
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/04/40/2992344/wawancara-eksklusif-jonatan-christie-cerita-di-balik-gelar-juara-all-england-2024-by6DEEYA2g.jpg
Wawancara Eksklusif Jonatan Christie: Cerita di Balik Gelar Juara All England 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/28/40/2989409/gelar-all-england-2024-berhasil-bungkam-para-haters-rian-ardianto-bukti-kami-masih-berprestasi-Na9mEuRQxJ.jpg
Gelar All England 2024 Berhasil Bungkam Para Haters, Rian Ardianto: Bukti Kami Masih Berprestasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/23/40/2987344/kisah-istri-jonatan-christie-yang-tak-kuat-nonton-suaminya-main-di-all-england-2024-y0sn8QKqrD.jpg
Kisah Istri Jonatan Christie yang Tak Kuat Nonton Suaminya Main di All England 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/22/40/2986920/christian-adinata-termotivasi-prestasi-jonatan-christie-dan-anthony-ginting-di-all-england-2024-sCHUJxBJlS.jpg
Christian Adinata Termotivasi Prestasi Jonatan Christie dan Anthony Ginting di All England 2024
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement