Hasil All England 2024: Anthony Ginting Jejaki Babak 16 Besar

BIRMINGHAM - Anthony Sinisuka Ginting berhasil menjejaki babak 16 besar All England 2024. Tunggal putra Indonesia itu melewati hadangan Lee Chia-ho dua gim langsung 21-13 dan 21-17 di babak pertama turnamen All England edisi kali ini.

Bermain di Utilita Arena, Birmingham, Inggris, Selasa (12/3/2024) malam WIB, Anthony Ginting memulainya dengan sangat baik. Terbukti, pemain kelahiran Cimahi itu mampu unggul 6-4 atas Lee.

Ginting tampak tidak menemukan kendala melawan wakil China Taipei itu. Dia berhasil memperlebar jarak keunggulan menjadi 9-4. Alhasil, pemain nomor lima dunia itu unggul 11-4 di interval gim pertama.

Selepas interval, Poin demi poin berhasil Ginting dapat sehingga memperlebar jarak cukup jauh dengan skor 16-8. Pada akhirnya, dia berhasil menutup gim pertama dengan kemenangan 21-13 atas Lee.

Pada gim kedua, Lee mampu memberi tekanan kepada Ginting sehingga tersaji kejar-kejaran angka. Ginting mampu keluar dari tekanan dan unggul 9-7 atas pemain China Taipei tersebut.