Cerita Fajar Alfian/Rian Ardianto yang Rasakan Atmosfer Berbeda Jelang All England 2024

BIRMINGHAM – Ganda putra bulu tangkis Indonesia, Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto, tengah bersiap mentas di ajang bergengsi All England 2024. Mereka pun mengaku merasakan atmosfer berbeda jelang All England 2024.

Suasana berbeda ini salah satunya dikarenakan karpet lapangan tanding di Utilita Arena pada All England 2024 akan menggunakan warna abu-abu. Kabarnya, penggunaan warna abu-abu untuk turnamen resmi bulu tangkis ini merupakan pertama kalinya di dunia.

Fajar mengatakan warna abu-abu ini memberikan kesan berbeda untuk atmosfer di All England. Namun, dia mengakui bahwa magis All England memang berbeda dengan turnamen lainnya.

“Magis dan atmosfer All England memang berbeda, tadi saat coba lapangan langsung terasa. Apalagi dengan warna karpet abu-abu, pertama kali ini agak aneh, mungkin karena belum terbiasa," ucap Fajar, dikutip dari rilis resmi PBSI, Selasa (12/3/2024).

Sementara itu, Fajar/Rian akan berhadapan dengan wakil Taiwan, Fang-Chih Lee/Fang-Jen Lee di babak 32 besar All England 2024. Pertandingan itu akan berlangsung di Utilita Arena, Birmingham, Inggris pada Rabu 13 Maret 2024.