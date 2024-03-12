Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Cerita Fajar Alfian/Rian Ardianto yang Rasakan Atmosfer Berbeda Jelang All England 2024

Cikal Bintang , Jurnalis-Selasa, 12 Maret 2024 |08:53 WIB
Cerita Fajar Alfian/Rian Ardianto yang Rasakan Atmosfer Berbeda Jelang All England 2024
Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto kala berlaga. (Foto: Humas PP PBSI)
A
A
A

BIRMINGHAM – Ganda putra bulu tangkis Indonesia, Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto, tengah bersiap mentas di ajang bergengsi All England 2024. Mereka pun mengaku merasakan atmosfer berbeda jelang All England 2024.

Suasana berbeda ini salah satunya dikarenakan karpet lapangan tanding di Utilita Arena pada All England 2024 akan menggunakan warna abu-abu. Kabarnya, penggunaan warna abu-abu untuk turnamen resmi bulu tangkis ini merupakan pertama kalinya di dunia.

Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto

Fajar mengatakan warna abu-abu ini memberikan kesan berbeda untuk atmosfer di All England. Namun, dia mengakui bahwa magis All England memang berbeda dengan turnamen lainnya.

“Magis dan atmosfer All England memang berbeda, tadi saat coba lapangan langsung terasa. Apalagi dengan warna karpet abu-abu, pertama kali ini agak aneh, mungkin karena belum terbiasa," ucap Fajar, dikutip dari rilis resmi PBSI, Selasa (12/3/2024).

Sementara itu, Fajar/Rian akan berhadapan dengan wakil Taiwan, Fang-Chih Lee/Fang-Jen Lee di babak 32 besar All England 2024. Pertandingan itu akan berlangsung di Utilita Arena, Birmingham, Inggris pada Rabu 13 Maret 2024.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/10/40/3120973/anthony_ginting_bersama_jonatan_christie-7ert_large.jpg
Kisah Haru Jonatan Christie dan Anthony Ginting, Sukses Bikin Sejarah di All England 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/10/40/2994786/kisah-irwansyah-yang-bangga-jonatan-christie-dan-anthony-ginting-berdiri-di-podium-all-england-1oDvRIr0x1.jpg
Kisah Irwansyah yang Bangga Jonatan Christie dan Anthony Ginting Berdiri di Podium All England
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/04/40/2992344/wawancara-eksklusif-jonatan-christie-cerita-di-balik-gelar-juara-all-england-2024-by6DEEYA2g.jpg
Wawancara Eksklusif Jonatan Christie: Cerita di Balik Gelar Juara All England 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/28/40/2989409/gelar-all-england-2024-berhasil-bungkam-para-haters-rian-ardianto-bukti-kami-masih-berprestasi-Na9mEuRQxJ.jpg
Gelar All England 2024 Berhasil Bungkam Para Haters, Rian Ardianto: Bukti Kami Masih Berprestasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/23/40/2987344/kisah-istri-jonatan-christie-yang-tak-kuat-nonton-suaminya-main-di-all-england-2024-y0sn8QKqrD.jpg
Kisah Istri Jonatan Christie yang Tak Kuat Nonton Suaminya Main di All England 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/22/40/2986920/christian-adinata-termotivasi-prestasi-jonatan-christie-dan-anthony-ginting-di-all-england-2024-sCHUJxBJlS.jpg
Christian Adinata Termotivasi Prestasi Jonatan Christie dan Anthony Ginting di All England 2024
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement