MotoGP Qatar 2024: Gagal Naik Podium, Marc Marquez Tak Merasa Frustrasi

Marc Marquez tak merasa frustrasi dengan kegagalan naik podium pada MotoGP Qatar 2024 (Foto: Twitter/@marcmarquez93)

LOSAIL - Marc Marquez gagal naik podium usai finis di posisi empat pada balapan MotoGP Qatar 2024. Namun, hal itu tidak membuat The Baby Alien merasa frustasi.

Marquez tampil ciamik di balapan perdananya bersama Gresini Racing. Memulai balapan dari posisi enam, ia berhasil finis di posisi empat pada balapan yang berlangsung di Sirkuit Internasional Losail, Losail, Qatar, Senin (11/3/2024) dini hari WIB.

Pembalap berusia 31 tahun itu kalah saing dari Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo), Brad Binder (Red Bull KTM), dan Jorge Martin (Pramac Ducati). Hasil yang cukup pahit karena Marquez gagal meraih podium di balapan debutnya.

Padahal sejatinya, Marquez mengaku sudah berupaya untuk bisa meraih podium. Alih-alih frustasi karena gagal finis tiga besar, pembalap asal Spanyol itu justru bersikap biasa saja. Ia mengakui memang sejak awal targetnya berada di enam besar.

“Tentu saja, kami mencoba dan mendorong (untuk naik podium), tapi itu tidak mungkin,” kata Marquez, dilansir dari Crash, Senin (11/3/2024).

“Mereka lebih cepat dari saya. Tapi itu tidak membuat frustasi karena saya sudah mengatakannya pada hari Kamis; Posisi kami 4-5-6,” sambung juara dunia MotoGP enam kali itu.