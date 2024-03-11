Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Penyebab Marc Marquez Senyum-Senyum di Sprint Race MotoGP Qatar 2024

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Senin, 11 Maret 2024 |14:32 WIB
Penyebab Marc Marquez Senyum-Senyum di Sprint Race MotoGP Qatar 2024
Marc Marquez senyum-senyum di garasi tim Gresini Racing (Foto: MotoGP)
A
A
A

LOSAIL - Penyebab Marc Marquez senyum-senyum di Sprint Race MotoGP Qatar 2024 akhirnya terungkap. Pembalap tim Gresini Racing itu diliputi perasaan yang seakan hilang dalam beberapa tahun terakhir.

Marquez tampil cukup impresif sepanjang pekan balapan perdana MotoGP 2024 di Sirkuit Internasional Losail, Losail. The Baby Alien finis kelima pada Sprint Race yang digelar Sabtu 9 Maret 2024 malam WIB.

Marc Marquez

Lalu, pada balapan utama, Senin (11/3/2024) dini hari WIB, Marquez finis di posisi empat. Hasil itu jauh lebih bagus dari posisinya saat start yakni urutan enam.

Usai Sprint Race, Marquez terlihat senyum-senyum. Ia lalu bicara soal seperti apa perasaan gembira yang hinggap setelah cukup lama hilang.

"Ada senyuman karena saya bertarung dengan para pembalap top di Qatar, yang merupakan sirkuit di mana biasanya saya sangat jauh di tahun-tahun sebelumnya," ucap Marquez, sebagaimana dimuat laman resmi MotoGP, Senin (11/3/2024).

"Saya berada di sana bertarung dengan para pembalap papan atas, dan bahkan sempat menyalip mereka di salah satu bagian balapan," sambung pria berusia 31 tahun itu.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093855/terungkap-sosok-ini-jadi-alasan-marc-marquez-mau-gabung-ke-ducati-97PGFrhFPi.jpg
Terungkap, Sosok Ini Jadi Alasan Marc Marquez Mau Gabung ke Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093849/posisinya-direbut-marc-marquez-di-motogp-2025-enea-bastianini-ungkap-penyesalan-terbesarnya-tinggalkan-ducati-lenovo-cORVA1IYBF.jpg
Posisinya Direbut Marc Marquez di MotoGP 2025, Enea Bastianini Ungkap Penyesalan Terbesarnya Tinggalkan Ducati Lenovo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093880/francesco-bagnaia-ungkap-penyesalan-gara-gara-lihat-max-verstappen-juara-dunia-f1-2024-ada-apa-f3bhMXFC93.jpg
Francesco Bagnaia Ungkap Penyesalan Gara-Gara Lihat Max Verstappen Juara Dunia F1 2024, Ada Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093872/lihat-titik-terang-alberto-puig-beber-target-honda-di-motogp-2025-c7vsspyAXW.jpg
Lihat Titik Terang, Alberto Puig Beber Target Honda di MotoGP 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093803/kisah-curahan-hati-marc-marquez-akui-susah-merebut-hati-fans-italia-usai-gabung-tim-ducati-8sbzje0SP0.jpeg
Kisah Curahan Hati Marc Marquez Akui Susah Merebut Hati Fans Italia Usai Gabung Tim Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093772/sempet-remehkan-desmosedici-marc-marquez-masih-tak-percaya-kini-justru-jadi-pembalap-pabrikan-ducati-ZhSJIihVXy.jpg
Sempat Remehkan Desmosedici, Marc Marquez Masih Tak Percaya Kini Justru Jadi Pembalap Pabrikan Ducati
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement