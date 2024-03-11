Penyebab Marc Marquez Senyum-Senyum di Sprint Race MotoGP Qatar 2024

LOSAIL - Penyebab Marc Marquez senyum-senyum di Sprint Race MotoGP Qatar 2024 akhirnya terungkap. Pembalap tim Gresini Racing itu diliputi perasaan yang seakan hilang dalam beberapa tahun terakhir.

Marquez tampil cukup impresif sepanjang pekan balapan perdana MotoGP 2024 di Sirkuit Internasional Losail, Losail. The Baby Alien finis kelima pada Sprint Race yang digelar Sabtu 9 Maret 2024 malam WIB.

Lalu, pada balapan utama, Senin (11/3/2024) dini hari WIB, Marquez finis di posisi empat. Hasil itu jauh lebih bagus dari posisinya saat start yakni urutan enam.

Usai Sprint Race, Marquez terlihat senyum-senyum. Ia lalu bicara soal seperti apa perasaan gembira yang hinggap setelah cukup lama hilang.

"Ada senyuman karena saya bertarung dengan para pembalap top di Qatar, yang merupakan sirkuit di mana biasanya saya sangat jauh di tahun-tahun sebelumnya," ucap Marquez, sebagaimana dimuat laman resmi MotoGP, Senin (11/3/2024).

"Saya berada di sana bertarung dengan para pembalap papan atas, dan bahkan sempat menyalip mereka di salah satu bagian balapan," sambung pria berusia 31 tahun itu.