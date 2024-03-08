Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Perempatfinal French Open 2024: Fajar Alfian/Rian Ardianto Waspadai Wakil Taiwan

Bagas Abdiel , Jurnalis-Jum'at, 08 Maret 2024 |11:36 WIB
Perempatfinal French Open 2024: Fajar Alfian/Rian Ardianto Waspadai Wakil Taiwan
Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto mewaspadai lawan di perempatfinal (Foto: PBSI)
A
A
A

PARIS - Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto akan mewaspadai Lee Jhe-Huei/Yang Po-Hsuan di perempatfinal French Open 2024. Mereka enggan menganggap enteng wakil Taiwan itu yang baru saja menjuarai German Open 2024.

Fajar/Rian sukses menembus babak perempatfinal French Open 2024 usai membungkam wakil Jepang, Kenya Mitsuhashi/Hiroki Okamura di Adidas Arena, Jumat (8/3/2024) dini hari WIB. Tanpa kesulitan berarti, mereka menang dua gim langsung 21-12 dan 21-18.

Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto

Meski melaju ke perempat final, Fajar/Rian tak ingin senang dulu. Sebab di perempatfinal mereka ditunggu pasangan yang tengah on fire yakni Lee/Yang. Pada babak 16 besar, mereka mengalahkan favorit juara asal China, Liang Wei Keng/Wang Chang.

"Perempatfinal lawan Lee Jhe-Huei/Yang Po-Hsuan (Taiwan), mereka dalam kondisi on fire setelah juara di German Open minggu lalu," kata Fajar dalam keterangan pers PBSI, Jumat (8/3/2024).

"Di sini pun sudah mengalahkan Bagas/Fikri dan Liang Wei Keng/Wang Chang (China) jadi kami harus waspada. Mereka punya kecepatan dan kekuatan yang sangat baik, itu yang harus bisa kami redam," lanjut pria berusia 29 tahun itu.

Sementara berbicara soal laga babak 16 besar, pasangan unggulan ketujuh itu mengaku bermain sabar, tetapi tetap menekan. Keduanya pun mampu menjalankan peran masing-masing sebagai pemain depan dan belakang.

Halaman:
1 2
