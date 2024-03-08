Hasil Lengkap Wakil Indonesia di 16 Besar French Open 2024: Chico Aura dan Fajar Alfian/Rian Ardianto Melaju!

BERIKUT hasil lengkap wakil Indonesia di 16 besar French Open 2024. Dari enam wakil yang ada di 16 besar, hanya dua yang berhasil melaju ke perempatfinal yakni Chico Aura Dwi Wardoyo dan Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto.

Bermain di Adidas Arena, Paris, Prancis, Kamis 7 Maret 2024 malam WIB, Chico sukses mengalahkan Su Li Yang dalam pertarungan tiga gim 21-18, 17-21, dan 21-16!

Sementara itu, Fajar/Rian hanya butuh dua gim untuk mengalahkan Kenya Mitsuhashi/Hiroki Okamura. Wakil Jepang itu disikat dengan skor akhir 21-12 dan 21-18.

Hasil mengecewakan diraih oleh tunggal putra Anthony Sinisuka Ginting. Berjuang tiga gim, pemain berusia 27 tahun itu takluk 16-21, 21-18, dan 16-21 dari Loh Kean Yew.

Bergeser ke tunggal putri, Gregoria Mariska Tunjung juga meraih hasil negatif. Pemain berusia 24 tahun itu harus mengakui keunggulan Aya Ohori dengan skor 17-21 dan 16-21.

Kekalahan dua gim juga harus diderita Dejan Ferdinansyah/Gloria Emanuelle Widjaja. Pasangan PB Djarum itu takluk 11-21 dan 13-21 dari Jiang Zhen Bang/Wei Ya Xin.