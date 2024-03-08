Cetak Sejarah, Dewa United Banten Catatkan Skor Kemenangan Tertinggi di IBL

TANGERANG - Dewa United Banten mencetak sejarah baru di ajang Indonesia Basketball League (IBL). Hal itu terjadi saat Dewa United meenghadapi Pacific Caesar Surabaya pada laga lanjutan IBL 2024.

Berlangsung di Dewa United Arena, Rabu 6 Maret malam WIB, Dewa United Banten menang dengan skor mencolok yakni 130-95. Kemenangan ini pun mencatatkan sejarah tersendiri dalam pergelaran IBL.

Pada keterangan pers IBL Indonesia, yang dikutip Kamis (7/3/2024), sejak IBL dimulai pada 2016, ini merupakan skor kemenangan tertinggi. Sebelumya skor tertinggi IBL dipegang oleh CLS Knight Surabaya.

Pada 27 April 2016, CLS Knights Surabaya menang melawan Pacific Caesar Surabaya dengan skor 116-45. Selain itu di IBL musim 2020, tepatnya 10 Januari 2020, Amartha Hangtuah juga sempat menang dengan skor tinggi yakni 115-109 atas Satya Wacana Salatiga, melalui overtime.

Tak hanya itu, Dewa United juga mencetak keunggulan 39-19 atas Pacific di kuarter pertama. Sehingga mereka memiliki rekor tertinggi di kuarter pertama untuk IBL Tokopedia 2024.

Belum sampai di situ, skuad asuhan Pablo Favarel tersebut juga memecahkan rekor tertinggi dalam satu kuarter dengan 41 poin, yang mereka cetak di kuarter ketiga. Dewa United Banten juga unggul 50 poin (biggest lead), sebelum menghempaskan Pacific, yang bisa disebut sebagai margin keunggulan tertinggi musim ini.