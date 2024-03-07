Advertisement
SPORT LAIN

Mengapa Khabib Nurmagomedov Sangat Dibenci Warga Rusia?

Admiraldy Eka Saputra , Jurnalis-Kamis, 07 Maret 2024 |17:42 WIB
Mengapa Khabib Nurmagomedov Sangat Dibenci Warga Rusia?
Khabib Nurmagomedov rupanya sempat dibenci warga Rusia (Foto: UFC Fight)
KHABIB Nurmagomedov bisa dikatakan sebagai salah satu petarung UFC yang pernah dimiliki Rusia. Uniknya, meski punya sederet prestasi luas biasa, Khabib justru sangat dibenci warga Rusia.

Hal itu berawal dari pertandingannya melawan Conor McGregor pada 2018 lalu. Kala itu, The Eagle -julukan Khabib Nurmagomedov- berhasil menang atas sang petarung Irlandia.

Menariknya, tensi tinggi antara kedua petarung yang sudah terasa sebelum duel terus terjadi bahkan hingga selesai pertandingan. Khabib yang merasa agama dan latar belakangnya dihina, berlari ke luar ring dan sempat menyerang ofisial dari The Notorious.

Sejak saat itu, Khabib justru mendapat banyak ujaran kebencian dari warga Rusia. Akun media sosial Khabib pun tak lepas dari serangan netizen negara Beruang Merah.

Khabib Nurmagomedov terus menjadi bulan-bulanan warganet. Serangan itu membuat sang petarung sampai tidak mau menggunakan Vkontakte (VK), sebuah media sosial asli milik Rusia.

Halaman:
1 2
