Gugur di Babak Pertama French Open 2024, Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan Akui Tidak dalam Kondisi 100%

PARIS - Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan harus angkat koper lebih cepat di French Open 2024. Keduanya tidak dalam kondisi prima 100 persen ketika menjalani laga perdana ini.

Pada babak pertama, Ahsan/Hendra harus mengakui ketangguhan wakil Prancis, Lucas Corvee/Ronan Labar. Bermain di Adidas Arena, Rabu 6 Maret 2024 malam WIB, The Daddies menyerah dengan skor 21-19, 17-21, dan 19-21.

Kekalahan ini pun bukan tanpa sebab. Pasalnya dalam persiapannya, mereka memiliki kendala. Termasuk pemulihan Ahsan yang sempat mengalami cedera di Malaysia Open 2024 pada Januari lalu.

Tetapi, di luar itu, satu minggu sebelum keberangkatan ke Prancis, Hendra sempat mengalami flu berat. Lalu, Ahsan tidak dalam kondisi prima ketika tiba di Paris.

"Ini pertandingan pertama kami selepas Malaysia Open lalu," ucap Hendra dalam keterangan pers PBSI, Kamis (7/3/2024).

"Pada persiapannya sudah baik tapi seminggu sebelum berangkat saya terkena flu berat. Ahsan juga kurang fit setibanya di sini. Kami merasa tadi tenaganya belum balik 100%," lanjut pemain berusia 39 tahun itu.