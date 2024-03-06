Hasil French Open 2024: Susul Ahsan/Hendra, Rehan/Lisa Juga Tersingkir di 32 Besar Usai Kalah dari Yuta/Arisa

HASIL French Open 2024 untuk duel Rehan Naufal Kusharjanto/Lisa Ayu Kusumawati vs Yuta Watanabe/Arisa Higashino (Jepang) sudah diketahui. Ganda campuran Indonesia itu harus tersingkir dari ajang French Open 2024 usai kalah dari Yuta/Arisa di babak 32 besar.

Rehan/Lisa kalah usai bertarung rubber game berdurasi 54 menit. Beraksi di Adidas Arena, Paris, Prancis, Rabu (6/3/2024) malam WIB, mereka kalah dengan skor 21-14, 15-21, dan 14-21.

Dengan begitu, Rehan/Lisa menyusul jejak wakil lain Indonesia, Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan. Ganda putra Indonesia itu juga baru saja tersingkir dari turnamen Super 750 tersebut.

Jalannya Pertandingan

Rehan/Lisa tampil percaya diri sejak awal pertandingan. Mereka mampu menekan Yuta/Arisa untuk memimpin dengan keunggulan 6-4.

Namun, setelah itu pasangan Jepang bisa menyamakan skor menjadi 6-6. Beruntung, Rehan/Lisa bisa menemukan permainan terbaik mereka lagi sehingga mampu menjauh dengan keunggulan 11-8 di interval gim pertama.

Smash-smash keras yang efektif serta permainan di depan net yang mematikan terus diperagakan oleh pasangan Merah-Putih. Hasilnya, mereka memperlebar keunggulan menjadi 15-10.

Memasuki poin-poin kritis, Rehan/Lisa sempat membuat error beruntun hingga Yuta/Arisa memangkas ketertinggalan menjadi 13-15. Namun, pasangan ranking 16 dunia itu bisa tetap tenang dan terus menjaga keunggulan mereka di momen-momen krusial. Alhasil, mereka menutup gim pertama dengan skor 21-14.