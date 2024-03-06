Mengapa Silat Dilarang Keras di UFC? Ini Alasannya

MENGAPA silat dilarang keras di UFC? Okezone akan mencoba menjawab pertanyaan itu di artikel ini.

Sebagai informasi, silat merupakan seni bela diri asli Indonesia yang sangat mendunia. Prinsip bertarungnya adalah dengan mengeksploitasi titik lemah lawan secara cepat dengan tujuan untuk melumpuhkan lawan hingga tak berdaya.

Silat pada dasarnya adalah seni bela diri yang pada masa lampau digunakan untuk pertarungan hidup dan mati. Sebab itu, semua tekniknya hanya memiliki satu tujuan, yakni bertahan hidup dan membunuh lawan.

Dalam penerapannya, silat yang asli memiliki target utama organ vital lawan. Penggunanya tidak ragu menyerang tenggorokan, mata, ginjal dan bagian lemah lain. Bahkan ada teknik khusus yang melakukan tendangan menyasar area selangkangan guna menghancurkan testis lawan.

Setelah lawan tersungkur karena kesakitan, saat itulah sang pendekar silat akan menghabisi musuhnya.

Silat bukanlah bela diri yang cocok untuk berbagai kompetisi sekelas UFC MMA sekalipun. Pasalnya, di ajang-ajang bela diri seperti ini, ada banyak aturan yang wajib diikuti oleh para pesertanya.

Hal inilah yang membuat silat secara tidak langsung seperti dilarang oleh UFC. Pasalnya, pendekar silat tidak akan bisa mengeluarkan seluruh tekniknya karena terbentur aturan. Ini juga yang melatarbelakangi tidak ada pendekar silat yang ikut ajang Mix Martial Arts (MMA).