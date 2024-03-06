Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Hasil French Open 2024: Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan Angkat Koper Dini, Usai Tumbang di Tangan Wakil Tuan Rumah

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Rabu, 06 Maret 2024 |21:58 WIB
Hasil French Open 2024: Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan Angkat Koper Dini, Usai Tumbang di Tangan Wakil Tuan Rumah
Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan kala berlaga. (Foto: Humas PP PBSI)
A
A
A

HASIL French Open 2024 akan diulas dalam artikel ini. Ganda putra Indonesia, Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan, harus angkat koper dini dari ajang French Open 2024 usai kalah di babak 32 besar.

Ahsan/Hendra disingkirkan wakil tuan rumah, Lucas Corvee/Ronan Labar. Bermain di Adidas Arena, Paris, Prancis, Rabu (6/3/2024) malam WIB, pasangan berjuluk The Daddies itu kalah lewat rubber game berdurasi 66 menit dengan skor 21-19, 17-21, dan 19-21.

Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan

Jalannya Pertandingan

The Daddies mendapatkan perlawanan sengit dari Corvee/Labar sejak awal pertandingan. Mereka silih berganti memimpin hingga mencapai skor 7-7.

Aksi jual beli serangan dalam tempo cepat terus menghiasi pertandingan ini. Kedua pasangan benar-benar saling kejar-mengejar angka hingga menginjak skor 16-16.

Di poin-poin kritis, Ahsan/Hendra sempat memimpin 18-17, tetapi Corvee/Labar bisa berbalik unggul 19-18. Beruntung, pasangan kawakan Tanah Air itu mampu menyerang dengan efektif untuk mendapatkan tiga poin beruntun dan meraih kemenangan dengan skor 21-19 di gim pertama.

Pertarungan sengit kembali terjadi di gim kedua di mana kedua pasangan sama kuat di angka 5-5. Selepas itu, The Daddies mampu mendominasi dengan serangan-serangan apik yang mereka lancarkan sehingga bisa menjauh dengan keunggulan 11-7 di interval gim kedua.

1 2
