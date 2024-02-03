Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Kisah Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan yang Jadi Sumber Inspirasi Pebulu Tangkis Malaysia Aaron Chia/Soh Wooi Yik

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Sabtu, 03 Februari 2024 |21:13 WIB
KISAH Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan yang jadi sumber inspirasi pebulu tangkis Malaysia Aaron Chia/Soh Wooi Yik menarik untuk diulas. Sebab, pemain Negeri Jiran itu sungguh mengagumi The Daddies.

Kekaguman Aaron Chia dan Soh Wooi Yik terhadap pasangan Indonesia itu tidak lepas dari bagaimana penampilan mereka di atas lapangan. Sejak dipasangkan pada 2012, Mohammad Ahsan dan Hendra Setiawan selalu menampilkan permainan yang memukau.

Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan

Tidak hanya itu, sejak dipasangkan pula Mohammad Ahsan dan Hendra Setiawan sukses meraih banyak prestasi. Gelar-gelar di turnamen BWF Super Series seperti All England sudah mampu diraih hingga menjadi juara sebanyak tiga kali.

Menariknya lagi, di usia tidak lagi muda, Ahsan dan Hendra masih terus tampil memukau. Itu lah yang menjadi latar belakang Chia/Soh mengidolakan The Daddies.

“Kami menghormati mereka (Mohammad Ahsan dan Hendra Setiawan) di nomor ganda karena mereka paling senior. Meski sudah lama bermain, mereka tetap mampu tampil konsisten. Itu adalah hal terpenting bagi kami untuk memenangi lebih banyak gelar lagi," kata Chia pada 2022.

Lebih lanjut, ia juga mengatakan jika The Daddies memberikan pesan kepadanya untuk terus bekerja keras dan rendah hati demi bisa terus tampil konsisten dan meraih banyak prestasi. Hal itu selalu diingatnya.

Halaman:
1 2
