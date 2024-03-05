Pulangkan Unggulan Ke-3 di Laga Perdana French Open 2024, Siti Fadia: Kak Apriyani Luar Biasa!

PARIS – Ganda putri Indonesia, Apriyani Rahayu/Siti Fadia Silva Ramadhanti, berhasil memulaingkan unggulan ketiga di laga perdana French Open 2024. Usai laga, Fadia pun melempar pujian setinggi langit kepada Apriyani.

Fadia memuji permainan Apriyani yang tampil luar biasa. Padahal, Apriyani baru sembuh sepenuhnya dari cedera.

Ya, Apriyani/Fadia meraih kemenangan di babak 32 besar French Open 2024 atas unggulan ketiga, Kim So Yeong/Kong Hee Yong, dari Korea Selatan. Prifad -sebutan Apriyani/Fadia- melakukan comeback gemilang atas Kim/Kong dalam pertandingan yang berlangsung di Adidas Arena, Paris, Prancis, pada Selasa (5/3/2024) malam WIB.

Apriyani/Fadia perlu melalui pertandingan rubber game untuk nenang. Usai bertarung 1 jam 23 menit, mereka menang dengan skor 14-21, 21-17, dan 21-8.

Apriyani/Fadia pun mengungkapkan bahwa kekalahan yang mereka alami di gim pertama disebabkan karena masih berusaha beradaptasi dengan lapangan. Mereka pun masih mencari strategi yang tepat untuk menjinakkan Kim/Kong.

Namun, setelah itu, Apriyani/Fadia berhasil menemukan pola permainan yang tepat. Alhasil, mereka bisa meraih kemenangan.

“Di gim pertama, kami memang masih mencari-cari pola permainan, masih adaptasi dengan suasana pertandingan. Tapi di gim kedua dan ketiga, dengan komunikasi yang baik, kami bisa bangkit dan memegang kontrol permainan,” kata Apriyani dikutip dari rilis PBSI, Selasa (5/3/2024).

“Kami sudah sering bertemu dengan mereka, sudah sama-sama tahu kelebihan dan kekurangan masing-masing, tadi siapa yang lebih siap itu yang menang,” sambung Fadia.

Pada gim pertama, Apriyani/Fadia mampu mengimbangi permainan Kim/Kong hingga menginjak skor 11-11. Namun setelahnya, mereka melakukan banyak kesalahan sehingga tertinggal 11-17 dan akhirnya kalah dengan skor 14-21.

Pada gim kedua, pasangan ranking sembilan dunia itu langsung unggul 4-1, meski kemudian Kim/Kong mengejar di angka 7-7. Beruntung, mereka bisa menemukan permainan terbaik mereka lagi untuk menjauh dengan keunggulan 16-11 dan akhirnya merebut kemenangan dengan skor 21-17.