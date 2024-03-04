G2 Arena 2024 Segera Dihelat, Kolaborasikan E-Sport dan Pop Culture

JAKARTA – G2 Arena 2024 akan segera dihelat. Turnamen E-Sport yang dikolaborasikan dengan Pop Culture itu diselenggarakan oleh BMD event organizer yang bekerja sama dengan Digikagi.

G2 Arena 2024 sendiri digelar guna memberikan wadah positif bagi gamer online dan pencinta e-sport. Hal ini juga sebagai salah satu momentum yang tepat untuk menstimulasi pertumbuhan ekonomi digital dan pariwisata berbasis kreatif di Indonesia.

(G2 Arena 2024 akan segera dihelat. Foto: Andhika Khoirul Huda/MNC Portal Indonesia)

Pasalnya, industry e-sport di Indonesia terus berkembang dari tahun ke tahun. Salah satu faktor utamanya adalah banyaknya kompetisi yang diselenggarakan oleh penerbit gim maupun pihak ketiga. Turnamen-turnamen itulah yang menjadi jantung industri ini.

Sebagai informasi, G2 Arena 2024 merupakan serial event e-sport dan pop culture yang diperuntukan untuk para gamers aktif Mobile Legends ataupun para individu yang menyukai pop culture maupun mainan. Turnamen akbar Mobile Legends ini akan digelar secara hybrid dan melibatkan puluhan ribu peserta dari seluruh Indonesia dan menggandeng berbagai komunitas terkemuka seperti komunitas seperti vtuber, Komika, komunitas toys, dan komunitas board game.

Selain itu, akan ada mini event yang turut memeriahkan acara tersebut. Salah satunya adalah lomba makan di merchant-merchant setempat.

Pengumuman digelarnya G2 Arena 2024 dilakukan di Jakarta Creative Hub, Jakarta, pada Senin (4/3/2024). Acara tersebut dihadiri oleh Technical Broadcast Manager BMD Event Organizer, Mario, selaku penyelenggara event (EO), Head of Tech Digikagi, Hendy Sofjan, dan CEO PT Netzme Kreasi Indonesia (Netzme), Vicky G. Saputra.

Mario mengatakan bahwa G2 Arena merupakan akan menjadi salah satu event e-sport yang dapat dinikmati tidak hanya oleh para gamers Mobile Legend akan tetapi untuk semua kalangan terutama yang menyukai pop culture maupun mainan (toys). G2 Arena akan diselenggarakan pada Juni 2024 dengan preevent dimulai dari Mei 2024 di Lotte Mall.

“G2 Arena juga akan tampil beda dari event-event e-sport yang telah ada karena adanya sesi voting dengan QRIS untuk memenangkan “wild card”. Wild Card ini akan digunakan oleh tim / squad untuk masuk ke babak berikutnya, jadi semacam akses sakti,” kata Mario dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (4/3/2024).