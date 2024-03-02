Hasil Kualifikasi F1 GP Bahrain 2024: Max Verstappen Sabet Pole Position Perdana Musim Ini, Lewis Hamilton Tercecer!

HASIL kualifikasi F1 GP Bahrain 2024 telah rampung digelar. Hasilnya, pembalap Red Bull Racing, Max Verstappen, sukses menyabet pole position. Ini jadi pole position perdananya pada musim ini.

Ya, kualifikasi F1 GP Bahrain 2024 digelar di Sirkuit Internasional Bahrain pada Jumat 1 Maret 2024 malam WIB. Verstappen menjadi yang tercepat setelah tampil sangat stabil sepanjang kualifikasi. Dia mencatatkan waktu terbaiknya di angka 1 menit 29,179 detik di sesi Kualifikasi 3 (Q3).

Pembalap asal Belanda itu mengungguli Charles Leclerc yang berada di tempat kedua. Jagoan Ferrari itu berselisih 0,228 detik dari sang juara bertahan.

Pembalap Mercedes-AMG Petronas, George Russel, mengamankan start ketiga di seri pertama musim ini dengan selisih 0,306 detik dari Verstappen. Sementara rekan setimnya, Lewis Hamilton, hanya start dari posisi sembilan.