Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS F1 & A1

Hasil Kualifikasi F1 GP Bahrain 2024: Max Verstappen Sabet Pole Position Perdana Musim Ini, Lewis Hamilton Tercecer!

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Sabtu, 02 Maret 2024 |05:59 WIB
Hasil Kualifikasi F1 GP Bahrain 2024: Max Verstappen Sabet Pole Position Perdana Musim Ini, Lewis Hamilton Tercecer!
Max Verstappen kala mentas di F1. (Foto: Reuters)
A
A
A

HASIL kualifikasi F1 GP Bahrain 2024 telah rampung digelar. Hasilnya, pembalap Red Bull Racing, Max Verstappen, sukses menyabet pole position. Ini jadi pole position perdananya pada musim ini.

Ya, kualifikasi F1 GP Bahrain 2024 digelar di Sirkuit Internasional Bahrain pada Jumat 1 Maret 2024 malam WIB. Verstappen menjadi yang tercepat setelah tampil sangat stabil sepanjang kualifikasi. Dia mencatatkan waktu terbaiknya di angka 1 menit 29,179 detik di sesi Kualifikasi 3 (Q3).

Max Verstappen

Pembalap asal Belanda itu mengungguli Charles Leclerc yang berada di tempat kedua. Jagoan Ferrari itu berselisih 0,228 detik dari sang juara bertahan.

Pembalap Mercedes-AMG Petronas, George Russel, mengamankan start ketiga di seri pertama musim ini dengan selisih 0,306 detik dari Verstappen. Sementara rekan setimnya, Lewis Hamilton, hanya start dari posisi sembilan.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/08/37/3093607/hasil-race-f1-gp-abu-dhabi-2024-lando-norris-menangi-seri-terakhir-max-verstappen-terlempar-dari-5-besar-Y7WfTry4EQ.jpg
Hasil Race F1 GP Abu Dhabi 2024: Lando Norris Menangi Seri Terakhir, Max Verstappen Terlempar dari 5 Besar!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/08/37/3093409/hasil-kualifikasi-f1-gp-abu-dhabi-2024-lando-norris-pole-position-mclaren-amankan-start-1-2-pXpjerNioC.jpg
Hasil Kualifikasi F1 GP Abu Dhabi 2024: Lando Norris Pole Position, McLaren Amankan Start 1-2
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/06/37/3092986/jadwal-dan-link-live-streaming-f1-gp-abu-dhabi-2024-di-vision-klik-di-sini-jZg07ox1hs.jpg
Jadwal dan Link Live Streaming F1 GP Abu Dhabi 2024 di Vision+, Klik di Sini!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/05/37/3092649/kisah-jack-doohan-putra-juara-dunia-motogp-yang-resmi-debut-di-f1-akhir-pekan-ini-UheQTXc7pY.jpg
Kisah Jack Doohan, Putra Juara Dunia MotoGP yang Resmi Debut di F1 Akhir Pekan Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/02/37/3091453/hasil-race-f1-gp-qatar-2024-max-verstappen-menang-lewis-hamilton-terlempar-dari-10-besar-Nz7VonNpFM.jpg
Hasil Race F1 GP Qatar 2024: Max Verstappen Menang, Lewis Hamilton Terlempar dari 10 Besar!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/28/37/3090438/jadwal-dan-link-live-streaming-f1-gp-qatar-2024-duel-mclaren-vs-ferrari-DEsCZ7jCBW.jpg
Jadwal dan Link Live Streaming F1 GP Qatar 2024: Duel McLaren vs Ferrari
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement