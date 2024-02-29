Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Turnamen Tour of Baturraden Satukan Balap Sepeda dengan Keindahan Alam

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Kamis, 29 Februari 2024 |21:17 WIB
Turnamen Tour of Baturraden Satukan Balap Sepeda dengan Keindahan Alam
Turnamen Tour of Baturraden siap digelar untuk pertama kali (Foto: Tour of Baturraden)
JAKARTA – Kejuaraan balap sepeda, Tour of Baturraden, bakal digelar untuk kali pertama pada tahun ini. Keindahan alam Kabupaten Banyumas bakal memanjakan para peserta sepanjang ratusan kilometer trek yang terbentang.

Tour of Baturraden dijadwalkan berlangsung pada 25 Mei 2024 mendatang. Turnamen balap sepeda itu diinisiasi oleh komunitas sepeda BKT.CC yang didukung penuh oleh Dinas Pemuda Olahraga Budaya dan Pariwisata (Porabudpar) Banyumas.

Konferensi pers Tour of Baturraden (Foto: MPI/Andhika Khoirul Huda)

Salah satu anggota BKT.CC, Indro Purwanto, pun mengungkapkan alasan pemilihan Baturraden sebagai tuan rumah ajang tersebut. Menurutnya, wilayah yang terdapat di Kabupaten Banyumas itu menawarkan keindahan alam dengan trek bersepeda yang menantang.

"Awalnya kami sepedaan ke Baturraden, ternyata treknya bagus juga menantang, termasuk dari sisi pariwisata dan kulinernya,” kata Indro dalam konferensi pers Tour of Baturraden 2024 di Kuningan City, Jakarta, Kamis (29/2/2024) sore WIB.

