HOME SPORTS MOTOGP

Kisah Unik Fabio Quartararo, Dihadiahi Motor Juara MotoGP 2021 oleh Yamaha hingga Dipajang di Kamar Mandi

Djanti Virantika , Jurnalis-Selasa, 10 Februari 2026 |21:05 WIB
Kisah Unik Fabio Quartararo, Dihadiahi Motor Juara MotoGP 2021 oleh Yamaha hingga Dipajang di Kamar Mandi
Fabio Quartararo kala mentas di MotoGP. (Foto: MotoGP)
KISAH unik Fabio Quartararo menarik diulas. Dia dihadiahi motor juara MotoGP 2021 oleh Yamaha hingga dipajang di kamar mandi.

Momen ini tak ayal curi perhatian. Gelar juara MotoGP 2021 memang sangat berarti bagi Quartararo karena yang pertama kalinya diraih dan hingga kini dia belum bisa menambah koleksi gelarnya.

Fabio Quartararo. (Foto: Instagram/yamahamotogp)

1. Dihadiahi Motor Juara MotoGP 2021

Ya, Yamaha beri kado indah ke Quartararo dengan menyerahkan motor Yamaha YZR-M1 2021. Motor ini bukan kendaraan biasa karena punya arti mendalam bagi El Diablo -julukan Quartararo.

Yamaha YZR-M1 2021 mengantar Quartararo menjadi juara dunia di MotoGP. Ini jadi gelar pertama Quartararo di MotoGP.

Bagi Quartararo sendiri, ini bukan motor pertamanya yang dipajang di rumah. Pembalap asal Prancis itu sudah memiliki 3 motor sejauh kariernya kini sebagai pembalap.

Quartararo mendapatkan motor Yamaha yang dipakainya di MotoGP 2021 ini pada Kamis 10 November 2022. Dia mendapatkannya di Milan, Italia.

 

