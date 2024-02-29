Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

5 Atlet Voli Cantik di Liga Korea Selatan, Nomor 1 Mirip Artis K-Pop

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Kamis, 29 Februari 2024 |04:02 WIB
5 Atlet Voli Cantik di Liga Korea Selatan, Nomor 1 Mirip Artis K-Pop
5 Atlet Voli Cantik di Korea Selatan. (Foto: Instagram/yr___x._.x)
TERDAPAT 5 atlet voli cantik di Liga Korea Selatan yang menarik untuk diketahui. Seperti yang diketahui, pamor Liga Korea Selatan tengah naik di Indonesia karena faktor Megawati Hangestri.

Berkat pemain asal Indonesia tersebut, banyak pencinta voli Tanah Air yang pada akhirnya mengikuti Liga Voli Korea Selatan atau Korean V-League, terutama di musim 2023-2024. Tentunya kebanyakan fans voli Tanah Air melihat aksi Megawati saat memperkuat klubnya, Red Sparks.

Padahal, banyak atlet voli hebat yang tampil di Korean V-League. Di antaranya bahkan dianugerahi kecantikan yang luar biasa hingga membuat banyak penonton salah fokus.

Setidaknya, ada lima atlet voli cantik di Liga Voli Korea Selatan yang wajib untuk diketahui. Penasaran siapa saja?

Berikut 5 Atlet Voli Cantik di Liga Korea Selatan:

5. Giovanna Milana (Red Sparks)

Giovanna Milana

Giovann Milana merupakan rekan Megawati Hangestri di Red Sparks. Ia sendiri merupakan pemain asal Amerika Serikat.

Berusia 25 tahun, pevoli yang akrab disapa Gia itu bermain di posisi Outside Hitter. Giovanna pun baru bergabung dengan Red Sparks di awal 2023.

4. Go Ye-rim (Suwon Hyundai)

Go Ye-rim

Go Ye-rim saat ini membela Suwon Hyundai. Ia sudah berada di tim tersebut sejak musim 2019-2020.

Berposisi sebagai outside hitter, Go Ye-rim merupakan salah satu pemain yang populer di Liga Voli Korea Selatan.

Halaman:
1 2 3
