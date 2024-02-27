Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Hasil Liga Voli Korea Selatan 2023-2024: Megawati Hangestri Bawa Red Sparks Kalahkan Hi Pass 3-1

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Selasa, 27 Februari 2024 |19:40 WIB
Hasil Liga Voli Korea Selatan 2023-2024: Megawati Hangestri Bawa Red Sparks Kalahkan Hi Pass 3-1
Red Sparks kalahkan Hi Pass 3-1 di Liga Voli Korea Selatan 2023-2024 (Foto: Instagram/Red Sparks)
GIMCHEON – Megawati Hangestri berhasil membawa Red Sparks mengalahkan Hi Pass di ajang Liga Voli Korea Selatan 2023/2024. Red Sparks menang dengan skor meyakinkan 3-1 (25-19, 25-16, 22-25 dan 25-22).

Berlaga di Gimcheon Gymnasium, Selasa (27/2/2024) sore WIB, Red Sparks tampil ciamik kendati bermain sebagai tim tamu. Tim polesan Koo Hee-jin itu mampu mencetak poin demi poin keunggulannya atas Hi Pass.

Duet Megawati dan Giovanna Milana alias Gia juga tampil sangat solid di laga tersebut. Variasi serangan yang mereka lancarkan sukses membawa keunggulan 23-17, sampai akhirnya menutup set pertama dengan kemenangan 25-19 atas Hi Pass.

Di set kedua, Red Sparks mendapat tekanan dari Hi Pass sehingga harus tertinggal 6-8. Akan tetapi, mereka perlahan mampu mengejar ketertinggalan tersebut. Megawati bahkan berhasil membawa Red Sparks membalikan keadaan menjadi unggul 15-14.

Setelah itu, Megawati dan kolega semakin percaya diri dalam melancarkan serangan ke pertahanan Hi Pass. Red Sparks pun menambah pundi-pundi keunggulannya menjadi 20-15.

Sampai akhirnya, Red Sparks menutup set kedua dengan kemenangan 25-16 atas Hi Pass. Kemenangan di set kedua itu sekaligus membuat Megawati dan kolega unggul 2-0.

Halaman:
1 2
