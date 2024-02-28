5 Atlet Indonesia yang Dicap Paling Cantik saat Ini, Nomor 1 Mama Muda!

5 atlet Indonesia yang dicap paling cantik saat ini akan diulas dalam artikel ini. Salah satunya ada pevoli cantik yang merupakan mama muda.

Sejumlah atlet Indonesia kerap mendapat sorotan lebih. Bukan hanya karena kemampuan apiknya dalam berlaga di cabang olahraga (cabor) masing-masing, mereka juga jadi sorotan karena parasnya yang begitu menawan.

Lantas, siapa saja atlet itu? Berikut 5 atlet Indonesia yang dicap paling cantik saat ini.

5. Rifda Irfanaluthfi





Salah satu atlet Indonesia yang dicap paling cantik saat ini adalah Rifda Irfanaluthfi. Dia merupakan pesenam artistik Indonesia.

Rifda tak hanya cantik nan menawan, dia juga sangat berbakat. Atlet kelahiran Jakarta 16 Oktober 1999 itu sukses mengukir prestasi manis, di antaranya meraih medali emas di SEA Games 2017, 2019, dan 2021. Dia juga sudah lolos ke Olimpiade Paris 2024.

4. Masniari Wolf





Kemudian, ada Masniari Wolf. Perenang Indonesia keturunan Indonesia-Jerman ini juga sangat cantik nan menawan.

Prestasi manis juga berhasil diukir Masniari Wolf. Dia sudah meraih medali emas SEA Games 2021 dan 2023 pada nomor 50 m gaya punggung.