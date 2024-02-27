Advertisement
HOME SPORTS NETTING

5 Atlet Bulutangkis Paling Cantik di Indonesia saat Ini, Nomor 1 Tembus Final Kejuaraan Dunia Junior 2023

Admiraldy Eka Saputra , Jurnalis-Selasa, 27 Februari 2024 |21:11 WIB
5 Atlet Bulutangkis Paling Cantik di Indonesia saat Ini, Nomor 1 Tembus Final Kejuaraan Dunia Junior 2023
Pebulu tangkis tunggal putri Indonesia, Chiara Marvella Handoyo (Foto: PBSI)
A
A
A

LIMA atlet bulutangkis paling cantik di Indonesia saat ini menarik untuk di bahas. Para pemain ini tidak hanya mencuri perhatian lewat skill di lapangan tapi juga karena paras cantik yang dimiliki.

Kali ini okezone akan menbahas lima atlet bulutangkis paling cantik di Indonesia saat ini. Siapa saja atlet yang dimaksud? berikut ulasannya

5. Ribka Sugiarto


Pertama ada Ribka Sugiarto yang melengkapi daftar pebulutangkis Indonesia yang dikenal supercantik. Ribka sendiri saat ini bermain di sektor ganda putri bersama Lanny Tria Mayasari.

Ribka merupakan kekasih dari pebulutangkis ganda putra Indonesia, Muhammad Rian Ardianto. Keduanya dikabarkan akan segera melangsungkan hubungan ke jenjang yang lebih serius.

4. Nita Violina Marwah


Nita Violina adalah pemain ganda putri Indonesia. Ia saat ini berpasangan dengann Lanny Tria Mayasari. Berusia 21 tahun, Nita merupakan salah satu pemain muda di sektor ganda putri.

Sejauh ini Nita belum turun di BWF World Tour 2022. Ia hanya baru dimainkan ketika Piala Thomas dan Uber 2022 dan Kejuaraan Bulu Tangkis Asia 2022.

Halaman:
1 2
