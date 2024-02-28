Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Mental Sempat Drop, Rinov/Pitha Akan Didampingi Herry IP Selama Turnamen Tur Eropa

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Rabu, 28 Februari 2024 |02:05 WIB
Mental Sempat Drop, Rinov/Pitha Akan Didampingi Herry IP Selama Turnamen Tur Eropa
Rinov/Pitha akan didampingi Herry IP selama turnamen tur Eropa (Foto: PBSI)
A
A
A

JAKARTA - Herry Iman Pierngadi (Herry IP) ditugaskan untuk mendampingi pasangan Rinov Rivaldy/Pitha Haningtyas Mentari selama turnamen tur Eropa. Hal tersebut guna menambah kepercayaan diri mental para pemainnya setelah sebelumnya sempat drop.

Seperti diketahui, Rinov merasa mentalnya turun setelah tersingkir di babak 32 besar Thailand Masters 2024. Selain itu, dari empat turnamen yang sudah dijalani mereka, tiga turnamen tersingkir di babak 32 besar, dan satu tersisih di babak 16 besar. Berbagai upaya pun juga sebenarnya telah dilakukan PBSI lewat bantuan tim psikologi guna meningkatkan kembali mentalitas pemainnya itu.

Kini, Rinov/Pitha memulai kiprahnya dengan menjalani tur Eropa. Adapun tur Eropa akan dimulai dari German Open, French Open, Orleans Masters, All England, Swiss Open, dan Spain Masters. Tapi Rinov/Pitha tidak memainkan semua ajang tersebut, melainkan harus absen di All England.

Kabid Binpres PBSI, Ricky Soebagdja menyampaikan kalau Rinov/Pitha akan disampingi langsung oleh Herry IP. Dengan begitu, diharapkan permasalah mental pasangan andalan Indonesia itu bisa semakin membaik.

"Rinov saat ini langsung didampingi dengan yang biasanya Amon, nah koh Herry minta berangkat untuk dampingi Rinov/Pitha. Semoga sesuai harapan dengan pertandingan-pertandingan yang sudah ditentukan, sehingga sudah berangkat awal kemarin," kata Ricky kepada awak media di Pelatnas PBSI Cipayung, Selasa (27/2/2024).

Ricky pun tak menampik permasalahan mental yang menghantui Rinov. Oleh karenanya Herry IP akan terus mendampingi anak asuhnya itu selama tur Eropa. Mengingat, ajang yang akan dimainkan mereka ini cukup penting guna menambah poin menuju Olimpiade Paris 2024. Dengan didampingi langsung pelatih kepala, harapannya permasalahan lain yang menghantui Rinov/Pitha juga dapat teratasi.

Halaman:
1 2
