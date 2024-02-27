Jadwal Siaran Langsung Hi Pass vs Red Sparks di Liga Voli Korea Selatan 2023-2024: Megawati Hangestri Siap Bersinar!

JADWAL siaran langsung Hi Pass vs Red Sparks di Liga Voli Korea Selatan 2023-2024 menarik untuk diketahui. Sebab laga yang disiarkan secara streaming oleh SPOTV via Vision+ pada Selasa (27/22/2024) pukul 17.00 WIB tersebut merupakan pertandingan penting untuk Megawati Hangestri bersama Red Sparks agar menjaga kans lolos ke semifinal Liga Voli Korea Selatan 2023-2024.

Ya, laga Hi Pass vs Red Sparks menjadi laga yang teramat penting untuk Megawati Hangestri dan kawan-kawan. Saat ini, Red Sparks bertengger di peringkat ketiga di klasemen sementara Liga Voli Korea Selatan 2023-2024.

Red Sparks sudah mengoleksi 53 poin dan hanya terpaut enam angka saja dari GS Caltex di posisi keempat. Dengan jarak yang tipis itu, Red Sparks perlu meraih poin penuh saat bertandang ke markas Hi Pass.

Kabar baiknya, Megawati dan kawan-kawan tengah dalam performa terbaik mereka. Sebab dalam laga terakhirnya, Red Sparks sukses mengalahkan Pink Spiders 3-1.

Kemenangan atas tim peringkat kedua di klasemen Liga Voli Korea Selatan 2023-2024 itu jelas menambah rasa percaya diri para pemain Red Sparks. Nantinya dengan menang atas Hi Pass, maka Red Sparks semakin berpotensi lolos ke semifinal kompetisi voli Korea Selatan tersebut.

Jadi, tidak heran jika Red Sparks tampak serius menatap laga melawan Hi Pass. Selain ingin menang secara tim, Megawati juga diprediksi akan tampil menggila di laga Hi Pass vs Red Sparks.