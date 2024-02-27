Megawati Hangestri Bersama Red Sparks Siap Terkam Hi Pass di Putaran Keenam Liga Voli Korea 2023-2024

JAKARTA - Laga Hi pass vs Red Sparks tersaji di putaran keenam Liga Voli Korea 2023-2024. Laga ini merupakan matchday kedua bagi Megawati Hangestri dkk dan akan bermain di Gimcheon Gymnasium pada Selasa, 27 Februari 2024 pukul 17.00 WIB. Pertandingan ini bisa disaksikan melalui live streaming Vision+ di link ini.

Saat ini Red Sparks masih bertahan di peringkat tiga klasemen dan terus menambah poin kemenangan. Unggul 3-1 dari Pink Spiders pekan lalu, membuat Megawati dkk berhasil mengoleksi 53 poin. Jauh sekali dari Hi Pass yang hanya tahan di peringkat enam klasemen dengan 33 poin.

Dilihat dari permainan yang belakangan dihadapi oleh Red Sparks, Megawati dkk jauh lebih tenang saat menghadapi tim ratu voli korea, Pink Spider. Pertahanan dari para pemain juga lebih kokoh dan apik di lapangan.

Kali ini Hi Pass seperti akan mendapat banyak tekanan dari Red Sparks, sebab pemain andalannya Giovanna Milana dan Megawati Hangestri semakin menunjukkan taring di lapangan.

Saat ini, Megawati tercatat menempati posisi ketujuh klasemen top skor dengan 660 poin. disusul oleh Giovanna di bawahnya dengan 601 poin. Selanjutnya, jika ingin bertahan di posisi saat ini Red Sparks harus memastikan kemenangan tiga poin dari Hi Pass.

Hasil Klasemen Liga Voli Korea 2023-2024:

1. Hyundai Hillstate : 69 poin

2. Pink Spiders : 67 poin

3. Red Sparks : 53 poin

4. GS Caltex : 48 poin

5. IBK Altos : 44 poin

6. Hi Pass : 33 poin

7. Ai Peppers : 10 poin