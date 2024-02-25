Advertisement
MOTOGP

Kisah Valentino Rossi yang Pernah Adu Jotos dengan Max Biaggi Usai Balapan di MotoGP

Djanti Virantika , Jurnalis-Minggu, 25 Februari 2024 |07:46 WIB
Kisah Valentino Rossi yang Pernah Adu Jotos dengan Max Biaggi Usai Balapan di MotoGP
Max Biaggi dan Valentino Rossi kala sama-sama masih berkarier di MotoGP. (Foto: MotoGP)
KISAH Valentino Rossi yang pernah adu jotos dengan Max Biaggi usai balapan di MotoGP menarik diulas. Hal itu tepatnya terjadi pada 2001.

Kala itu, Rossi memang terlibat persaingan panas dengan pembalap senior, Max Biaggi. Persaingan sengit dua pembalap Italia itu sudah terlihat sejak MotoGP Jepang 2001.

Max Biaggi dan Valentino Rossi

Dalam balapan tersebut, Biaggi terlihat menyikut Valentino Rossi yang sedang melintas di trek hingga akhirnya keluar lintasan. Insiden ini semakin memincu persaingan di antara mereka.

Benar saja, insiden terjadi lagi pada MotoGP Catalunya 2001. Kala itu, The Doctor -julukan Valentino Rossip- tak bisa menjalani balapan dengan baik.

Meski membalap dari pole position, Rossi harus tercecer ke posisi bawah. Tetapi, kondisi ini tak membuat Rossi menyerah.

Peraih 9 gelar juara itu pun kembali tampil agresif. Tetapi, sebuah insiden tak terduga terjadi jelang akhir balapan. Rossi menyenggol Biaggi saat menyalip di dua lap akhir MotoGP Catalunya 2001.

Akibat ulah Rossi, laju Biaggi menjadi melebar. Pada akhirnya, Biaggi gagal memenangkan balapan. Dia finis di belakang Rossi yang keluar sebagai pemenang.

