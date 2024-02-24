Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

MGPA Umumkan Harga Tiket MotoGP Mandalika 2024: Termahal Rp20 Juta, Termurah Rp700 Ribu!

Muhamad Fadli Ramadan , Jurnalis-Sabtu, 24 Februari 2024 |21:21 WIB
MGPA Umumkan Harga Tiket MotoGP Mandalika 2024: Termahal Rp20 Juta, Termurah Rp700 Ribu!
MGPA rilis harga tiket MotoGP Mandalika 2024. (Foto: Fadli Ramadan/MPI)
JAKARTA – Para pencinta MotoGP Indonesia sudah tak perlu penasaran lagi dengan harga tiket MotoGP Mandalika 2024 yang akan digelar pada 27-29 September 2024 mendatang. Sebab Mandalika Grand Prix Association (MGPA) akhirnya merilis harga resmi tiket balapan di Sirkuit Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB) tersebut.

Sama seperti tahun sebelumnya, MGPA merilis empat kategori tiket dengan kelas yang berbeda pada masing-masing kategori. Tiket tersebut adalah VIP (deluxe dan premier), Premium Grandstand, Regular Grandstand, dan Festival-General Admission.

Direktur Utama MGPA Priandhi Satria mengatakan pihaknya saat ini sudah sangat siap menggelar ajang balap motor kelas dunia, MotoGP. Terlebih tahun ini MGPA mengandalkan orang lokal sepenuhnya sebagai Marhal dan petugas sirkuit lainnya.

Selain itu, MGPA juga akan menggelar Asian Road Race Championship (ARRC) 2024 di Sirkuit Mandalika. Ini ditujukan untuk mengakomodasi pembalap asal Indonesia bersaing dengan para pembalap internasional dengan level tinggi.

“Kami sangat siap menjalankan ajang MotoGP 2024 dan ARRC 2024, beserta berbagai event lainnya. Tahun lalu kami menjalankan 78 event, jadi kami sangat siap untuk mempromosikan otomotif Indonesia ke internasional,” kata Priandhi di pameran IIMS 2024, JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat, Sabtu (24/2/2024).

Tiket MotoGP Mandalika 2024 (Fadli Ramadan/MPI)

Wenda Ramadya Nabiel, Direktur SDM dan Legal Compliance ITDC mengungkapkan bahwa kehadiran MotoGP memberikan dampak ekonomi yang besar. Untuk itu, pihaknya selalu berusaha meningkatkan fasilitas demi kenyamanan penonton dari berbagai negara.

“Sudah menjadi tugas kami sebagai pengelola Sirkuit Mandalika untuk bisa mencapai tujuannya, yaitu berkelas dunia. Kita melihat kehadiran ARRC dan MotoGP menjadi hal yang sangat membagakan,” ujarnya.

“Dari sisi infrastruktur, kami sudah belajar banyak dari MotoGP 2022 dan 2023. Selain tenaga kerja yang banyak dari masyarakat lokal, dari segi infrastruktur kami juga sangat lengkap,” sambung Wenda.

