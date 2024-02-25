Menilik Peluang Wonderkid Mercedes Jadi Pengganti Lewis Hamilton di F1 2025

MENILIK peluang wonderkid Mercedes jadi suksesor Lewis Hamilton di F1 2025 menarik dilakukan. Kepala Tim Mercedes, Toto Wolff, buka suara terkait peluang merekrut wonderkid tim junior Mercedes, Kimi Antonelli, sebagai pengganti Lewis Hamilton di F1 2025.

Seperti diketahui, Mercedes membutuhkan seorang pembalap baru di F1 2025 untuk menemani George Russell. Pasalnya, Hamilton dipastikan cabut tahun depan setelah sepakat untuk bergabung dengan Ferrari.

Sejumlah nama pun dikaitkan sebagai calon pengganti juara dunia tujuh kali itu. Ada pembalap kawakan seperti Fernando Alonso, Carlos Sainz Jr, hingga Antonelli.

Nama Antonelli pun menjadi salah satu yang paling banyak dibicarakan. Pasalnya, dia diyakini merupakan salah satu pembalap berbakat yang bakal bersinar di masa depan.

Pasalnya, di usia Antonelli yang baru 17 tahun, dia sudah mencatatkan prestasi yang luar biasa di level junior. Dia menjuarai serangkaian kejuaraan karting dan kemudian menjadi juara Formula 4 Italia dan Jerman pada 2022 serta Kejuaraan Regional Eropa dan Kejuarana Formula Regional Timur Tengah tahun lalu.

Kini, Antonelli siap melakukan debutnya di F2 2024 bersama tim Prema Racing. Toto Wolff pun mengaku senang melihat pembalap mudanya itu terus berkembang dari tahun ke tahun.

Wolff juga tak ragu bahwa pembalap asal Italia itu bakal berkarier di F1 suatu hari nanti. Namun, dia memberikan kode tak ingin terburu-buru membawanya ke kelas utama agar sang pembalap tak terbebani dengan ekspektasi yang besar, yang mungkin bakal mengganggu perkembangan bakatnya.

“Jelas Kimi telah berada di kategori junior kami sejak dia berusia 11 tahun. Kami sangat senang melihatnya tumbuh sebagai pemuda, dan terus berkembang,” kata Wolff, dilansir dari Crash, Minggu (25/2/2024).