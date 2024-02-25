Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS F1 & A1

Menilik Peluang Wonderkid Mercedes Jadi Pengganti Lewis Hamilton di F1 2025

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Minggu, 25 Februari 2024 |13:55 WIB
Menilik Peluang Wonderkid Mercedes Jadi Pengganti Lewis Hamilton di F1 2025
Kimi Antonelli turut diisukan bakal gantikan Lewis Hamilton di F1 2025. (Foto: F1)
A
A
A

MENILIK peluang wonderkid Mercedes jadi suksesor Lewis Hamilton di F1 2025 menarik dilakukan. Kepala Tim Mercedes, Toto Wolff, buka suara terkait peluang merekrut wonderkid tim junior Mercedes, Kimi Antonelli, sebagai pengganti Lewis Hamilton di F1 2025.

Seperti diketahui, Mercedes membutuhkan seorang pembalap baru di F1 2025 untuk menemani George Russell. Pasalnya, Hamilton dipastikan cabut tahun depan setelah sepakat untuk bergabung dengan Ferrari.

Kimi Antonelli

Sejumlah nama pun dikaitkan sebagai calon pengganti juara dunia tujuh kali itu. Ada pembalap kawakan seperti Fernando Alonso, Carlos Sainz Jr, hingga Antonelli.

Nama Antonelli pun menjadi salah satu yang paling banyak dibicarakan. Pasalnya, dia diyakini merupakan salah satu pembalap berbakat yang bakal bersinar di masa depan.

Pasalnya, di usia Antonelli yang baru 17 tahun, dia sudah mencatatkan prestasi yang luar biasa di level junior. Dia menjuarai serangkaian kejuaraan karting dan kemudian menjadi juara Formula 4 Italia dan Jerman pada 2022 serta Kejuaraan Regional Eropa dan Kejuarana Formula Regional Timur Tengah tahun lalu.

Kini, Antonelli siap melakukan debutnya di F2 2024 bersama tim Prema Racing. Toto Wolff pun mengaku senang melihat pembalap mudanya itu terus berkembang dari tahun ke tahun.

Wolff juga tak ragu bahwa pembalap asal Italia itu bakal berkarier di F1 suatu hari nanti. Namun, dia memberikan kode tak ingin terburu-buru membawanya ke kelas utama agar sang pembalap tak terbebani dengan ekspektasi yang besar, yang mungkin bakal mengganggu perkembangan bakatnya.

“Jelas Kimi telah berada di kategori junior kami sejak dia berusia 11 tahun. Kami sangat senang melihatnya tumbuh sebagai pemuda, dan terus berkembang,” kata Wolff, dilansir dari Crash, Minggu (25/2/2024).

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/08/37/3093607/hasil-race-f1-gp-abu-dhabi-2024-lando-norris-menangi-seri-terakhir-max-verstappen-terlempar-dari-5-besar-Y7WfTry4EQ.jpg
Hasil Race F1 GP Abu Dhabi 2024: Lando Norris Menangi Seri Terakhir, Max Verstappen Terlempar dari 5 Besar!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/08/37/3093409/hasil-kualifikasi-f1-gp-abu-dhabi-2024-lando-norris-pole-position-mclaren-amankan-start-1-2-pXpjerNioC.jpg
Hasil Kualifikasi F1 GP Abu Dhabi 2024: Lando Norris Pole Position, McLaren Amankan Start 1-2
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/06/37/3092986/jadwal-dan-link-live-streaming-f1-gp-abu-dhabi-2024-di-vision-klik-di-sini-jZg07ox1hs.jpg
Jadwal dan Link Live Streaming F1 GP Abu Dhabi 2024 di Vision+, Klik di Sini!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/05/37/3092649/kisah-jack-doohan-putra-juara-dunia-motogp-yang-resmi-debut-di-f1-akhir-pekan-ini-UheQTXc7pY.jpg
Kisah Jack Doohan, Putra Juara Dunia MotoGP yang Resmi Debut di F1 Akhir Pekan Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/02/37/3091453/hasil-race-f1-gp-qatar-2024-max-verstappen-menang-lewis-hamilton-terlempar-dari-10-besar-Nz7VonNpFM.jpg
Hasil Race F1 GP Qatar 2024: Max Verstappen Menang, Lewis Hamilton Terlempar dari 10 Besar!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/28/37/3090438/jadwal-dan-link-live-streaming-f1-gp-qatar-2024-duel-mclaren-vs-ferrari-DEsCZ7jCBW.jpg
Jadwal dan Link Live Streaming F1 GP Qatar 2024: Duel McLaren vs Ferrari
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement