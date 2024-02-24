Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

5 Atlet Indonesia yang Dikenal karena Kecantikan dan Prestasinya, Nomor 1 Bidadari Tenis Tanah Air

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Sabtu, 24 Februari 2024 |20:59 WIB
5 Atlet Indonesia yang Dikenal karena Kecantikan dan Prestasinya, Nomor 1 Bidadari Tenis Tanah Air
5 Atlet Indonesia yang Dikenal karena Kecantikan dan Prestasinya. (Foto: Instagram/dhindasalsabilajh)
A
A
A

TERDAPAT 5 atlet Indonesia yang dikenal karena kecantikkan dan prestasinya menarik untuk dibahas. Sebab atlet-atlet wanita tersebut membuktikan diri mereka terkenal bukan karena kecantikannya saja, tapi nyatanya mereka juga berprestasi.

Banyak orang kerap memandang sebelah mata atlet-atlet wanita yang terkenal karena kecantikannya. Padahal, selain dikarunia paras yang cantik, para atlet itu dapat bertahan karena kemampuan mereka dalam bidang olahraga yang mereka tekuni.

Okezone kali ini akan membuktikan setidaknya ada lima atlet Indonesia yang terkenal bukan karena kecantikannya saja, tapi juga karena prestasinya. Penasaran siapa saja?

Berikut 5 Atlet Indonesia yang Dikenal karena Kecantikan dan Prestasinya:

5. Gregoria Mariska Tunjung

Gregoria Mariska Tunjung

Gregoria Mariska Tunjung saat ini merupakan tunggal putri terbaik Indonesia. Ia memiliki kekasih penyanyi terkenal di Indonesia, yakni Mikha Angelo.

Gregoria pun saat ini bertengger di peringkat ketujuh ranking dunia. Dalam beberapa tahun terakhir, nama Gregoria semakin bersinar karena prestasinya. Bahkan di 2023 lalu, Gregoria berhasil meraih gelar BWF World Tour pertamanya saat mentas di Spain Master 2023.

4. Yolla Yuliana

Yolla Yuliana

Yolla Yuliana adalah bidadari voli putri Indonesia. Kecantikannya membuat ia populer hingga diundang ke berbagai cara.

Selain cantik, Yolla merupakan pevoli yang berpretasi. Ia membawa Jakarta Pertamina menjadi runner-up di Proliga 2023 dan membantu Bandung BJB Tandamata juara di Proliga 2022.

Di level timnas, Yolla pun berhasil meraih medali perunggu di SEA Games 2013, 2014, dan 2022, hingga medali perak SEA Games 2017.

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/01/43/3186967/ade_rai-EXmC_large.jpg
5 Makanan yang Disebut Ade Rai Jadi Hambatan Utama Penurunan Berat Badan, Nomor 1 Sulit Dihindari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/30/40/3186827/jonatan_christie_pebulu_tangkis_indonesia_dengan_gelar_juara_bwf_world_tour_2025_terbanyak_pbsi-4ftM_large.jpg
5 Pebulu Tangkis Indonesia dengan Gelar Terbanyak di BWF World Tour 2025, Nomor 1 Jonatan Christie!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/30/40/3186803/bwf_melarang_3_pebulu_tangkis_indonesia_bermain_bulu_tangkis_seumur_hidup-1nA0_large.jpg
3 Pebulu Tangkis Indonesia Dihukum BWF Larangan Bermain Seumur Hidup, Nomor 1 Hendra!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/43/3184343/ade_rai-AjYU_large.jpg
10 Makanan yang Dihindari Ade Rai agar Tetap Awet Muda, Nomor 1 Pemicu Kulit Kendur!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/40/3182931/mohammad_ahsan_bersama_hendra_setiawan-Beho_large.jpg
5 Atlet Bulu Tangkis Dunia yang Akui Kagum dengan Hendra Setiawan, Nomor 1 Bahkan Dianggap Anak Sendiri!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/38/3182920/valentino_rossi-3ym8_large.jpg
2 Pembalap Top yang Putuskan Pindah Tim Usai Juara Dunia MotoGP, Nomor 1 Samai Rekor Spesial Valentino Rossi
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement