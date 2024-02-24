5 Atlet Indonesia yang Dikenal karena Kecantikan dan Prestasinya, Nomor 1 Bidadari Tenis Tanah Air

5 Atlet Indonesia yang Dikenal karena Kecantikan dan Prestasinya. (Foto: Instagram/dhindasalsabilajh)

TERDAPAT 5 atlet Indonesia yang dikenal karena kecantikkan dan prestasinya menarik untuk dibahas. Sebab atlet-atlet wanita tersebut membuktikan diri mereka terkenal bukan karena kecantikannya saja, tapi nyatanya mereka juga berprestasi.

Banyak orang kerap memandang sebelah mata atlet-atlet wanita yang terkenal karena kecantikannya. Padahal, selain dikarunia paras yang cantik, para atlet itu dapat bertahan karena kemampuan mereka dalam bidang olahraga yang mereka tekuni.

Okezone kali ini akan membuktikan setidaknya ada lima atlet Indonesia yang terkenal bukan karena kecantikannya saja, tapi juga karena prestasinya. Penasaran siapa saja?

Berikut 5 Atlet Indonesia yang Dikenal karena Kecantikan dan Prestasinya:

5. Gregoria Mariska Tunjung





Gregoria Mariska Tunjung saat ini merupakan tunggal putri terbaik Indonesia. Ia memiliki kekasih penyanyi terkenal di Indonesia, yakni Mikha Angelo.

Gregoria pun saat ini bertengger di peringkat ketujuh ranking dunia. Dalam beberapa tahun terakhir, nama Gregoria semakin bersinar karena prestasinya. Bahkan di 2023 lalu, Gregoria berhasil meraih gelar BWF World Tour pertamanya saat mentas di Spain Master 2023.

4. Yolla Yuliana





Yolla Yuliana adalah bidadari voli putri Indonesia. Kecantikannya membuat ia populer hingga diundang ke berbagai cara.

Selain cantik, Yolla merupakan pevoli yang berpretasi. Ia membawa Jakarta Pertamina menjadi runner-up di Proliga 2023 dan membantu Bandung BJB Tandamata juara di Proliga 2022.

Di level timnas, Yolla pun berhasil meraih medali perunggu di SEA Games 2013, 2014, dan 2022, hingga medali perak SEA Games 2017.