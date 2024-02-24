Kisah Maria Febe yang Ucap Syahadat di Pelatnas PBSI: Ini Dorongan dari Hati

KISAH Maria Febe Kusumastuti yang mengucap dua kalimat syahadat di Pelatnas PBSI menarik untuk diketahui. Sebab ia memilih memeluk agama Islam karena dorongan dari hati, bukan karena ingin menikahi suaminya seorang muslim.

Ya, awalnya banyak yang mengira mantan tunggal putra Indonesia itu memilih pindah ke agama Islam lantaran hendak menikahi suaminya saat ini, yakni Andrei Adistia. Namun, ia menegaskan hal tersebut bukanlah alasannya pindah agama.

Sebab Maria Febe mengaku sudah beragama islam saat hendak menikahi suaminya yang juga mantan atlet tersebut. Tepatnya Maria Febe memutuskan pindah ke agama Islam pada 2013 silam atau ketika dirinya masih berada di Pelatnas PBSI.

“Kalau ada yang bilang saya pindah karena suami saya islam, sebenarnya bukan itu. Kalau mau flashback, sebenarnya saya mengucao dua kalimat syahadat itu 2013, saat masih menjadi pemain,” cerita Maria Febe, mengutip dari acara Close Up yang tayang di UseeTV, Sabtu (24/2/2024).

Menurut pemaparan Maria Febe, dirinya mendapatkan dorongan hati untuk menjadi mualaf. Apalagi ia mengaku memang sudah mengenak islam sejak kecil.

Bahkan ketertarikan Maria Febe terhadap Islam sempat mendapatkan teguran dari orangtuanya. Jadi, tak heran ketika menjadi mualaf pun Maria Febe sempat merahasiakan.