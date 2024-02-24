Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Penyebab Aaron Chia Kritik Hasil Undian All England 2024

Rio Eristiawan , Jurnalis-Sabtu, 24 Februari 2024 |01:17 WIB
Penyebab Aaron Chia Kritik Hasil Undian All England 2024
Aaron Chia/Soh Wooi Yik merasa dirugikan dengan undian All England 2024 (Foto: Reuters)
A
A
A

KUALA LUMPUR - Aaron Chia/Soh Wooi Yik mengkritik hasil undian All England 2024. Sebab, mereka merasa selalu bertemu dengan sesama wakil Malaysia di turnamen Eropa.

All England dijadwalkan berlangsung pada 12-17 Maret 2024 di Arena Utilita Birmingham, Birmingham, Inggris. Kompetisi BWF Super 1000 itu akan memperebutkan hadiah total 1,30 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar Rp20,36 miliar.

Aaron Chia/Soh Wooi Yik

Chia mengkritik hasil undian babak 32 besar All England 2024. Sebab, ia merasa aneh harus berhadapan dengan rekan senegaranya untuk memperebutkan satu tempat di ronde kedua.

“Saya tidak tahu harus berkata apa karena aneh bahwa kami harus selalu menghadapi rekan senegara begitu awal," kata Chia dikutip dari New Straits Times, Sabtu (24/2/2024).

Aaron Chia/Soh Wooi Yik menjadi unggulan kelima di All England 2024. Pasangan ganda putra ranking lima dunia itu akan berhadapan dengan sesama wakil Malaysia, Goh Sze Fei/Nur Izzuddin di babak 32 besar.

Halaman:
1 2
