Max Verstappen Puas dengan Performa Mobil RB20 di Tes Pramusim F1 2024

SAKHIR - Max Verstappen mengaku puas dengan performa mobil RB20 sepanjang Tes Pramusim F1 2024. Bahkan, ia mengaku mobil terbaru dari Red Bull Racing itu bisa tampil sangat kompetitif di F1 2024.

Verstappen menjadi yang tercepat pada hari pertama tes pramusim F1 2024 di Sirkuit Internasional Bahrain, Sakhir, Rabu 20 Februari 2024. Pembalap asal Belanda itu mencatatkan waktu 1 menit 31,344 detik serta menjadi yang paling banyak melahap putaran selama hari pertama yakni sebanyak 142 lap.

Juara F1 tiga kali beruntun itu unggul 0,140 detik dari Lando Norris di tempat kedua. Pembalap McLaren F1 Team itu mencatatkan waktu 1 menit 32.484 detik dan tampil sebanyak 72 lap.

Verstappen mengaku sangat puas dengan performa RB20. Bahkan, ia merasa takjub dengan kecepatan mobilnya usai F1 2023 berakhir.

"Saya sangat puas. Dalam beberapa lap pertama setelah liburan musim dingin, Anda selalu merasa takjub dengan kecepatan mobil seperti ini," kata Verstappen dikutip dari Speedweek, Jumat (23/2/2024).