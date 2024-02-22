Hasil Tes Bahrain F1 2024: Lahap 142 Putaran, Max Verstappen Jadi yang Tercepat

SAKHIR – Max Verstappen menjadi pembalap tercepat sekaligus tersibuk di tes pertama F1 2024. Balapan berlangsung i Sirkuit Internasional Bahrain, Sakhir, Bahrain pada Rabu (21/2/2024).

Bintang Red Bull Racing itu mencatatkan waktu tercepat di angka 1 menit 31,344 detik. Verstappen juga menjadi pembalap yang paling banyak melakukan putaran selama hari pertama ini yakni sebanyak 142 lap.

Di tempat kedua, terdapat pembalap McLaren, Lando Norris. Pembalap asal Inggris itu berselisih 0,140 detik di belakang Verstappen dengan total putaran mencapai 72 lap.

Kemudian, Carlos Sainz mengamankan tempat ketiga di hari pertama. Pembalap Ferrari itu melakukan 69 lap dengan waktu terbaiknya berjarak 0,240 detik dari Verstappen.

Pembalap Visa Cash App RB, Daniel Ricciardo, juga tampil apik dengan timnya, yang dulu bernama Alpha Tauri itu. Dia berada di tempat keempat dan diikuti dengan pembalap Alpine, Pierre Gasly, di posisi kelima.