Demi Selesaikan Permasalahan Tenis Meja Indonesia, ITTF Bakal Jalin Komunikasi dengan NOC Indonesia

JAKARTA - International Table Tennis Federation (ITTF) atau Federasi Tenis Meja Dunia akhirnya turun tangan untuk mengatasi permasalahan tenis meja Indonesia yang berada di bawah PP PTMSI. Pihak ITTF pun disebut akan menjalin komunikasi intensif dengan Komite Olimpiade Indonesia (KOI) atau yang kini akrab disapa NOC Indonesia.

Menurut rilis dari NOC Indonesia, ITTF dan NOC Indonesia telah bekerjasama untuk mengambil langkah taktis dalam menyelesaikan sengketa tenis meja Indonesia yang terjadi selama lebih dari 10 tahun terakhir. Sengketa itu membuat kemunduran prestasi di cabang olahraga yang satu ini.

Tak heran jika pihak ITTF memberikan perhatian khusus dan sangat prihatin terhadap perkembangan tenis meja di Indonesia yang mengalami kemunduran. Kini, upaya ITTF dan NOC Indonesia tersebut diharapkan bisa membuat permasalahan tenis meja Indonesia di bawah PP PTMSI bisa terselesaikan.

"ITTF berkomunikasi intensif dengan NOC Indonesia untuk memberikan masukan dan membantu menyelesaikan persoalan di tenis meja Indonesia," kata Ketua Umum NOC Indonesia, Raja Sapta Oktohari, dalam rilis yang diterima MNC Portal Indonesia, Kamis (22/2/2024).

"Mereka menyampaikan langsung kepada kami bahwa mereka memberikan perhatian khusus dan sangat prihatin terhadap perkembangan tenis meja di Indonesia. Dan kami sangat membuka diri untuk bekerja sama dengan siapapun, terutama federasi internasional untuk menyelesaikan permasalahan olahraga yang terjadi di Indonesia," imbuhnya.

Komunikasi intensif dengan NOC Indonesia akan menjadi dasar ITTF untuk melakukan kajian. Sebelumnya, secara khusus tenis meja Indonesia menjadi salah satu pembahasan di ITTF Council Meeting di Bangkok pada 23 Agustus 2023 lalu.