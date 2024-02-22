Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

3 Makanan Khas Indonesia yang Jadi Favorit Ratu Bulutangkis Dunia Ratchanok Intanon, Nomor 1

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Kamis, 22 Februari 2024 |21:01 WIB
3 Makanan Khas Indonesia yang Jadi Favorit Ratu Bulutangkis Dunia Ratchanok Intanon, Nomor 1
Tunggal putri asal Thailand, Ratchanok Intanon. (Foto: Instagram/ratchanokmay)
A
A
A

SEBANYAK 3 makanan khas Indonesia menjadi makanan favorit dari mantan ratu bulutangkis dunia, Ratchanok Intanon. Pebulutangkis tunggal putri asal Thailand itu bahkan selalu berusaha menyantapnya saat tengah berkunjung ke Indonesia.

Ya, sebagai seorang pebulutangkis kelas dunia, Ratchanok Intanon sudah sewajarnya kerap ke Indonesia. Setidaknya, ada dua kali dalam setahun dia ke Indonesia untuk mengikuti ajang Indonesian Masters dan Indonesia Open.

Dalam beberapa lawatannya ke Indonesia, pebulutangkis cantik nan berprestasi ini diektahui telah banyak mencoba makanan-makanan khas Indonesia. Intanon bahkan pernah mengakui bahwa beberapa makanan Indonesia menjadi favoritnya.

Berikut adalah 3 makanan khas Indonesia yang jadi favorit ratu bulutangkis dunia, Ratchanok Intanon:

3. Sate

Ilustrasi Sate

Makanan Indonesia favorit Ratchanok Intanon yang pertama adalah sate. Makanan yang terbuat dari daging ayam, kambing, atau sapi yang ditusuk dan dibakar ini memang terkenal sangat lezat dimakan dengan saus. Tak ayal, atlet sekelas Ratchanok Intanon pun menyukainya.

“Ya, mungkin saya ingin coba beberapa makanan Indonesia lagi yang saya belum coba. Tapi, saya sudah coba sate sebelumnya,” kata Ratchanok Intanon.

2. Bakso

Ilustrasi bakso

Diantara banyaknya makanan Indonesia, bakso menjadi yang paling disukai oleh Ratchanok Intanon. Saking sukanya dengan makanan ini, Intanon sampai membuat heboh pecinta bulutangkis Indonesia karena unggahannya soal bakso yang dibelikan oleh pebulutangkis Indonesia, Fajar Alfian.

"Akhirnya setelah setahun yang panjang dan saya bisa makan ini, salah satu favorit saya.. Terima kasih @fajaralfian95 @takuya1007h #bakso" tulis Ratchanok Intanon dalam unggahan instagramnya pada 2019 lalu.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/01/43/3186967/ade_rai-EXmC_large.jpg
5 Makanan yang Disebut Ade Rai Jadi Hambatan Utama Penurunan Berat Badan, Nomor 1 Sulit Dihindari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/30/40/3186827/jonatan_christie_pebulu_tangkis_indonesia_dengan_gelar_juara_bwf_world_tour_2025_terbanyak_pbsi-4ftM_large.jpg
5 Pebulu Tangkis Indonesia dengan Gelar Terbanyak di BWF World Tour 2025, Nomor 1 Jonatan Christie!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/30/40/3186803/bwf_melarang_3_pebulu_tangkis_indonesia_bermain_bulu_tangkis_seumur_hidup-1nA0_large.jpg
3 Pebulu Tangkis Indonesia Dihukum BWF Larangan Bermain Seumur Hidup, Nomor 1 Hendra!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/43/3184343/ade_rai-AjYU_large.jpg
10 Makanan yang Dihindari Ade Rai agar Tetap Awet Muda, Nomor 1 Pemicu Kulit Kendur!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/40/3182931/mohammad_ahsan_bersama_hendra_setiawan-Beho_large.jpg
5 Atlet Bulu Tangkis Dunia yang Akui Kagum dengan Hendra Setiawan, Nomor 1 Bahkan Dianggap Anak Sendiri!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/38/3182920/valentino_rossi-3ym8_large.jpg
2 Pembalap Top yang Putuskan Pindah Tim Usai Juara Dunia MotoGP, Nomor 1 Samai Rekor Spesial Valentino Rossi
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement