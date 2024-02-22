3 Makanan Khas Indonesia yang Jadi Favorit Ratu Bulutangkis Dunia Ratchanok Intanon, Nomor 1

SEBANYAK 3 makanan khas Indonesia menjadi makanan favorit dari mantan ratu bulutangkis dunia, Ratchanok Intanon. Pebulutangkis tunggal putri asal Thailand itu bahkan selalu berusaha menyantapnya saat tengah berkunjung ke Indonesia.

Ya, sebagai seorang pebulutangkis kelas dunia, Ratchanok Intanon sudah sewajarnya kerap ke Indonesia. Setidaknya, ada dua kali dalam setahun dia ke Indonesia untuk mengikuti ajang Indonesian Masters dan Indonesia Open.

Dalam beberapa lawatannya ke Indonesia, pebulutangkis cantik nan berprestasi ini diektahui telah banyak mencoba makanan-makanan khas Indonesia. Intanon bahkan pernah mengakui bahwa beberapa makanan Indonesia menjadi favoritnya.

Berikut adalah 3 makanan khas Indonesia yang jadi favorit ratu bulutangkis dunia, Ratchanok Intanon:

3. Sate





Makanan Indonesia favorit Ratchanok Intanon yang pertama adalah sate. Makanan yang terbuat dari daging ayam, kambing, atau sapi yang ditusuk dan dibakar ini memang terkenal sangat lezat dimakan dengan saus. Tak ayal, atlet sekelas Ratchanok Intanon pun menyukainya.

“Ya, mungkin saya ingin coba beberapa makanan Indonesia lagi yang saya belum coba. Tapi, saya sudah coba sate sebelumnya,” kata Ratchanok Intanon.

2. Bakso





Diantara banyaknya makanan Indonesia, bakso menjadi yang paling disukai oleh Ratchanok Intanon. Saking sukanya dengan makanan ini, Intanon sampai membuat heboh pecinta bulutangkis Indonesia karena unggahannya soal bakso yang dibelikan oleh pebulutangkis Indonesia, Fajar Alfian.

"Akhirnya setelah setahun yang panjang dan saya bisa makan ini, salah satu favorit saya.. Terima kasih @fajaralfian95 @takuya1007h #bakso" tulis Ratchanok Intanon dalam unggahan instagramnya pada 2019 lalu.